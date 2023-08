Call of Duty: Modern Warfare III: iniziano le comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni per Call of Duty: Modern Warfare III sono ufficialmente iniziate! In questa lotta alla minaccia definitiva i giocatori dovranno dimostrare tutta la loro capacità di adattamento. La Task Force 141 sarà messa a durissima prova. La minaccia definitiva ora è qui. E questa volta sembra che il capitano Price abbia bisogno di tutti gli alleati e di tutto il supporto possibile.



Alle 19.30 di giovedì 17 agosto inizierà l’evento a tempo limitato Assedio Shadow : un assalto aereo a Zaya Observatory, occupato dal gruppo Konni. Bisognerà mettere al sicuro le armi chimiche prima che sia troppo tardi, per ottenere numerose ricompense. E, oltre a tutto questo, i giocatori dovranno tenere gli occhi aperti, per la presentazione completa di Modern Warfare III.



Moltissimi operatori, armi e i tanti oggetti estetici che i giocatori hanno sbloccato giocando a Modern Warfare II e alla seconda versione di Warzone saranno disponibili anche in Modern Warfare III.



