Arriva la nuova versione One UI 5.1.1

Samsung si impegna perché i suoi dispositivi continuino a offrire esperienze mobile sempre all’avanguardia, per tutta la durata del loro ciclo di vita. Gli aggiornamenti al sistema operativo, assicurano che i consumatori possano beneficiare di nuove e potenti funzionalità non appena queste sono disponibili.





E’ per questo che siamo felici di segnalare che dal 14 agosto sarà rilasciata anche sul mercato italiano la nuova versione One UI 5.1.1, l’atteso aggiornamento che introduce diverse migliorie per i dispositivi con schermo grande e per i pieghevoli.

Le principali a ree di miglioramento riguarderanno infatti l’esperienza su Samsung Galaxy ZFlip, Galaxy ZFold, e sui Tablet. Per quanto riguarda i Samsung Galaxy Watch5 e 4 si aggiorneranno alle One UI Watch 5.

Su serie A/M/N/S le implementazioni riguarderanno Samsung Cloud, Controllo Multiplo, Chiamate, Messaggi, Foto, Editor Video, Assistenza dispositivo, Meteo, Archivio, Samsung Health, Modalità e Routine, Samsung Account, Quick Share, Galaxy Store, PENUP.

In allegato lo screenshot che riporta per tutti i dispositivi quando sarà disponibile l’aggiornamento e un documento con le informazioni complete inerenti One UI 5 Watch e One UI 5.1.1 per i pieghevoli di cui di seguito le principali novità:

Ottimizzazione della produttività con multitasking migliorato;

Migliore utilizzo della Modalità Flex;

Nuove possibilità di monitoraggio del sonno con nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini migliori con Samsung Health;

Nuove modalità di personalizzazione, layout e funzionalità per modificare le immagini per Camera e Galleria;

Ottimizzazione di Quick Share;

Ulteriori modifiche per semplificare e migliorare l'usabilità dei dispositivi.

