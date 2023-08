NBA 2K24 - svelati i primi Rating dei giocatori

E' arrivato il momento: NBA 2K24 ha dato il via a un evento molto amato dai fan: l’ NBA 2K Ratings Reveal. Oltre ad alcune matricole presentate la scorsa settimana, come Scoot Henderson, 2K ha oggi svelato i Ratings dei migliori giocatori in arrivo in NBA 2K24:

Centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic: 98 OVR

L'attaccante dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo: 96 OVR

L'attaccante dei Los Angeles Lakers LeBron James: 96 OVR

Centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid: 96 OVR

L'attaccante dei Phoenix Suns Kevin Durant: 96 OVR

Guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry: 96 OVR

Guardia dei Dallas Mavericks Luka Doncic: 95 OVR

L'attaccante dei Boston Celtics Jayson Tatum: 95 OVR

L'attaccante dei Miami Heat Jimmy Butler: 95 OVR

La guardia dei Phoenix Suns Devin Booker: 94 OVR

L'attaccante dei Los Angeles Clippers Kawhi Leonard: 94 OVR

Guardia dei Portland Trailblazers Damian Lillard: 94 OVR

Altri Rating saranno resi noti tra oggi e domani. Nuovi Rating, tra cui quelli dei migliori giocatori internazionali, saranno svelati nel corso della settimana.

