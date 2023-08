Campionati Mondiali 2023 di Pokémon

L’attesa è finita, il momento di scoprire chi siano i più forti allenatori dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto del mondo è arrivato. L’appuntamento con il gran finale è sul canale Twitch di Cydonia e Chiara dalle 2:00 alle 14:00 di venerdì 11 e sabato 12 agosto e dalle 8:00 di domenica 13 agosto. La sfida per conquistare il titolo di Campione del mondo e portare a casa un premio di circa mezzo milione di dollari, è pronta per dare spettacolo.





Torna l ’appuntamento più atteso della stagione del gioco competitivo targato Pokémon. Quest’anno i Campionati Mondiali di Pokémon si svolgeranno per la prima volta nel paese che ha dato i natali a uno dei fenomeni più amati di sempre: il Giappone . L’epilogo del lungo viaggio che ha visto i migliori allenatori provenienti da tutti i continenti sfidarsi in emozionanti sfide, avrà infatti luogo sullo sfondo di Yokohama. Dall’11 al 13 agosto, sarà possibile seguire in diretta il più prestigioso torneo dell’anno, collegandosi sul canale Twitch di Cydonia e Chiara dalle ore 2:00 alle ore 4:00 di venerdì 11 e sabato 12 agosto e a partire dalle ore 8:00 di domenica 13 agosto.



La competizione sarà divisa in 3 giornate , ciascuna dedicata a diversi protagonisti del Campionato: il primo giorno vedrà sfidarsi i giocatori che sono riusciti a ottenere sufficienti Championship Point per ottenere un invito, il secondo giorno sarà invece dedicato agli Allenatori delle classifiche continentali e il terzo giorno sarà infine il grande momento dei finalisti delle categorie Junior, Senior e Masters, che si scontreranno per realizzare il grande sogno di ottenere un posto nella partita che varrà il titolo di Campione Mondiale di Pokémon. Il premio , del valore di circa mezzo milione di dollari , prevede anche l’invito diretto ai mondiali dell’anno successivo. L’edizione dello scorso anno ha visto trionfare il portoghese Eduardo Cunha , il secondo Campione Mondiale della storia di questa competizione a provenire dall’Europa; prima di lui, nel 2013 , fu l’italiano Arash Ommati a conquistare il titolo, ma da allora l’Italia non è più riuscita a raggiungere la vetta. Nonostante tutto, dopo 10 anni, ripetere l’impresa di Arash e riportare il primo posto in patria potrebbe non essere solo un sogno: sono infatti 7 i giocatori tricolori già ammessi al secondo giorno di competizioni e, tra questi, sarà presente anche l’attuale Campione d’Europa Marco Silva.



I Campionati Mondiali 2023 di Pokémon, saranno inoltre l’occasione perfetta per avvicinarsi ai videogiochi del franchise in arrivo questo autunno. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto , infatti, apriranno ancora di più i confini di Paldea con l’arrivo di due nuovi DLC: la prima parte, La maschera turchese , che porterà gli allenatori in gita a Nordivia , per vivere la magia delle sue splendide sagre, immersi in un panorama del tutto inedito, tra montagne e meleti e la seconda parte, Il disco indaco , che permetterà di provare l'ebbrezza di una nuova esperienza accademica in mezzo al mare, presso l’ Istituto Mirtillo , dove poter fare nuove amicizie e affrontare lotte Pokémon mai viste prima. Da non dimenticare, inoltre, che il 6 ottobre sarà disponibile Detective Pikachu: il ritorno , l’avventura investigativa che ha già conquistato il cuore degli appassionati prima su Nintendo 3DS e poi al cinema e che è ora pronta a tornare solo su Nintendo Switch con tantissime novità e sorprese per risolvere, in compagnia del giovane Tim Goodman , i misteri di Ryme City.



I più forti Allenatori di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch seguendo le istruzioni del “ Regolamento D ”, nato quest’anno per permettere l’utilizzo di Pokémon provenienti anche dai capitoli precedenti a quelli ambientati a Paldea , con una particolare attenzione per i Pokémon della regione di Hisui , da Leggende Pokémon Arceus . Per seguire le partite con commento in italiano basterà collegarsi sul canale Twitch di Cydonia e Chiara dalle ore 2:00 alle ore 4:00 di venerdì 11 e sabato 12 agosto e a partire dalle ore 8:00 di domenica 13 agosto .



