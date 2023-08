altri 4 titoli che riceveranno l’aggiornamento DLSS

The Texas Chain Saw Massacre, il videogioco basato sulla serie di film cult, uscirà questo mese e sarà potenziato da NVIDIA DLSS 2. Anche Gord e SPRAWL saranno lanciati con DLSS 2 questo mese e Deadlink è disponibile da subito sempre con DLSS 2.

'The Texas Chain Saw Massacre' riceve l’aggiornamento DLSS!

The Texas Chain Saw Massacre di Sumo Digital e Gun Interactive è un'esperienza horror basata sull'iconico film del 1974 in cui il giocatore assume il ruolo di uno dei famigerati membri della famiglia Slaughter o delle loro vittime.

Disponibile dal 18 agosto, The Texas Chain Saw Massacre sarà distribuito con il supporto di NVIDIA DLSS 2.

Altri giochi DLSS

Ecco altri giochi DLSS in arrivo ad agosto:

Deadlink – disponibile ora con DLSS 2

Gord - in arrivo il 17 agosto con DLSS 2

SPRAWL - in arrivo questo mese con DLSS 2 & DLAA

