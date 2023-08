CS | Pinterest: le ricerche del tipo di capelli sono più che raddoppiate

Pinterest: le ricerche con la funzione relativa al tipo di capelli

Questo agosto segna l’anniversario di due anni da quando Pinterest, il motore di ricerca visiva dall’ispirazione alla realizzazione, ha lanciato una tecnologia prima nel suo genere chiamata ricerca per tipo di capello . La funzione consente alle persone su Pinterest di affinare i risultati inerenti alle acconciature in base a sei tipi di capello: acconciatura protettiva, boccoli, ricci, mossi, lisci e rasati/calvi. La ricerca del tipo di capelli è stata progettata pensando alle persone nere e di colore, a seguito di numerose richieste sul tema. La conversazione sulla bellezza è stata a lungo focalizzata sugli standard europei e online non è stato molto diverso.

Di seguito maggiori informazioni sull’impatto di questa funzione in questi ultimi due anni e su come Pinterest stia lavorando per la creazione di un mondo digitale sempre più inclusivo.

Dalla sua creazione, l' intelligenza artificiale per la ricerca per tipo di capello ha rilevato un tipo di capello in oltre 1 miliardo di immagini 1 , permettendo ad oltre 460 milioni di Pinner in tutto il mondo di scoprire nuove idee e pianificare le acconciature che amano. Oggi questo strumento è più importante che mai: il numero di persone che utilizzano la ricerca per tipo di capello ogni giorno è cresciuto del 41% nell'ultimo anno 2 . Tra le ricerche che sono cresciute di più, vi sono quelle relative ad acconciature rasate/calve, capelli ricci e capelli crespi/con boccoli, che sono aumentate rispettivamente del 145% , 141% e 135% . Inoltre, anche il mercato di riferimento ha registrato numeri simili.

Quest'anno Carra Labs, il ramo dedicato all’intelligenza multiculturale di Carra, una piattaforma di personalizzazione per la cura dei capelli guidata dall'intelligenza artificiale, ha avviato il proprio Texture Gap Report, un rapporto innovativo che approfondisce le complessità del consumatore di capelli texturizzati di tipo 4. L’analisi di oltre 10 milioni di dati specifici sui capelli texturizzati , utilizzando il motore proprietario Carra Textured Hair Engine™, ha rivelato un aumento dell’82% dei post e dei commenti dello scorso anno che chiedevano “Qual è il mio tipo di capelli?”. Questo rapporto ha anche rivelato che le conversazioni sui social da parte dei consumatori con capelli di tipo 4 stanno crescendo a un tasso del 62% su base annua - 8 volte di più rispetto a tutte le altre texture, dimostrando l'enorme divario nella rappresentazione del settore. Superando le limitazioni dei sondaggi tradizionali, i dati del Texture Gap Report offrono una visione reale dei comportamenti e delle conversazioni delle persone con capelli di tipo 4.

Quando si cercava ispirazione online, c’era una considerevole mancanza di rappresentazione: i motori di ricerca avevano effettivamente eliminato le persone nere e di colore dalle conversazioni incentrate sulla bellezza. Pinterest ha preso in considerazione il feedback dei consumatori e ha affrontato un punto importante per la piattaforma: la creazione di una maggiore rappresentazione online attraverso esperienze di prodotto inclusive. Ad oggi, nessun'altra grande piattaforma ha ancora seguito l’esempio specifico per i capelli.

Pinterest ha lavorato duramente per garantire che l’inclusività sia la norma sulla piattaforma. Prima della ricerca per tipo di capello, nel 2018 l’azienda ha lanciato Skin tone ranges , uno strumento leader del settore che consente di affinare le ricerche di bellezza in base alla tonalità della pelle. E c’è molto altro all'orizzonte in termini di sostegno alle comunità storicamente emarginate.

" Può essere difficile sentirsi ispirati quando non ci si sente rappresentati, Pinterest pone molta attenzione su questa tematica. Siamo orgogliosi di dire che i nostri prodotti inclusivi hanno migliorato la vita di molti utenti in tutto il mondo. Nell'ultimo anno, c'è stato un aumento del 41% di Pinner che utilizzano la ricerca per tipo di capello. Questa crescita dimostra che la funzione non è solo gradita, ma necessaria. Le nostre differenze ci rendono unici e belli e questa diversità dovrebbe essere celebrata ogni giorno. Per questo ci impegniamo a utilizzare la tecnologia e l'intelligenza artificiale come strumento per rendere Pinterest sempre più inclusivo e diversificato ", afferma Annie Ta, Head of Inclusive Product di Pinterest.

