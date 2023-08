Scopri Azucena, un nuovo personaggio di TEKKEN 8!

TEKKEN 8 ha un nuovo personaggio pronto ad aggiungersi alla serie: Azucena !

Raven , l’agente segreto, fa invece il suo ritorno nel gioco dopo la sua presenza in TEKKEN 5 e TEKKEN 6.

Conosciuta come “Coffee Queen”, Azucena, è una lottatrice di MMA del Perù ed è l’ultima erede della famiglia Ortiz, che gestisce piantagioni di caffè. Decide di partecipare al King of Iron Fist Tournament per promuovere l’azienda della sua famiglia.

Azucena, combatte usando movimenti basati sulle arti marziali miste, aggiungendo anche alcune tecniche non convenzionali, come la Liberador in cui, invece che bloccare gli attacchi dei nemici, si mette in una posizione in cui li può evitare con l’istinto.

Dopo la sua scomparsa in seguito agli eventi di TEKKEN 6 , Raven ha passato molto tempo allenandosi duramente e torna ancora più forte di prima in TEKKEN 8 . Il suo stile che mixa ninjutsu e potenti attacchi con la sua posizione unica “Soul Field”, darà ai giocatori un arsenale versatile che usa cloni e il teletrasporto per padroneggiare il ritmo del campo di battaglia.

TEKKEN 8

sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sfruttando la potenza di questa generazione di console per offrire un gioco con una grafica stupefacente e uno stile che predilige l’aggressività e le azioni spettacolari.

