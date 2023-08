TOWER OF FANTASY celebra il suo primo anniversario con l'Update 3.1: MIDSUMMER MERRIMENT

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito nuovi dettagli sull’update Midsummer Merriment , la prossima grossa espansione in arrivo l’8 agosto in Tower of Fantasy , l’open-world MMORPG free-to-play per PC e dispositivi mobile.







Situato all'interno di Ignisville, Cloudpeak Manor era un tempo un centro brulicante di attività, ma quando l'Oscurità si è abbattuta su di esso, il maniero ha iniziato a sgretolarsi. Il maniero di Cloudpeak coglierà di sorpresa i wanderer con le sue creature incredibili e uniche, come la simil-mucca Cyox o la Crystalline Darkness. Non solo il maniero è pieno di creature spettacolari, ma sarà presente anche un nuovo nemico. Un tempo segno di buoni auspici, il Corvo d'Oro che girava intorno all'area è stato sopraffatto dalle tenebre e si è trasformato nel Corvo Nero. Il Corvo Nero indossa una robusta armatura d'osso e brandisce tre teste di uccello retrattili. Oltre alla sua struttura massiccia, le teste attaccano in modo coordinato durante il combattimento, rappresentando una seria minaccia per qualsiasi nemico.

I Wanderer potranno anche partecipare alla Jade Pavilion Fair, una storyline completamente nuova. Per la prima volta in 12 anni, gli abitanti del Dominio 9 si riuniranno per festeggiare con gioia, mentre si gusteranno le prelibatezze di Ignisville. Alla Fiera sono presenti molti negozi di scambio e una pletora di missioni secondarie che i giocatori potranno scoprire, sbloccare e godersi. Insieme all'espansione verrà introdotto anche un nuovo simulacro, Ming Jing. Ming Jing è considerato il primo visitatore del Dominio 9 proveniente dal mondo esterno ed è stato appena nominato Lord Xuanwu. Impugnando una spada straordinaria, Ming Jing non manca mai di fornire un innegabile senso di sicurezza agli abitanti del Dominio 9.







Ming Jing Trailer- https://www.youtube.com/watch?v=C_XRhiKMPfU







Il lancio di questa espansione coincide inoltre con i festeggiamenti per il grande primo anniversario di Tower of Fantasy. Importanti ricompense e nuovi eventi attendono i giocatori in attesa che Tower of Fantasy entri nel suo secondo anno di vita.



Trailer dell'anniversario del primo anno di Tower of Fantasy









