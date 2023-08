Slaps and Beans2 - Prenota PS4/5/Switch

Trinity Team, Buddy Productions e ININ tornano con un nuovo gioco dedicato a tutti i fan del mitico duo cinematografico: Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2, sarà distribuito sia in digitale che in versione fisica il 22 settembre 2023. Il gioco è già disponibile per il preordine per Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 su iningames.com in versione digitale per Xbox.







Slaps and Beans 2 inizia esattamente dove si è concluso il primo capitolo, ma con nuove funzionalità. Innanzitutto, il gioco presenta un sistema di combattimento revisionato e implementato, che consente combinazioni più articolate e personalizzate. Sono state inoltre implementate le peculiarità di ogni personaggio, concentrandosi sulle loro abilità e punti di forza distintivi. Inoltre, ci saranno diversi tipi di nemici così come elementi o situazioni ambientali che renderanno il combattimento più vario. E, naturalmente, tantissimi nuovi minigiochi, che saranno rigiocabili in una sezione party game dedicata, con la possibilità di sfidare fino a quattro giocatori contemporaneamente!



ININ regala a Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 una meritatissima Special Edition, che include:

Special Edition Box (design del leggendario Renato Casaro, creatore dei poster dei film di Bud Spencer)

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 (copertina reversibile!)

Manuale

Sacco da boxe (incl. staffa e pompa ad aria)

Poster reversibile

Libro d'arte

Insieme della cartolina

Foglio di adesivi



Le edizioni speciali sono disponibili sul sito Striclty Limited Games - per una panoramica di tutte le edizioni disponibili, visitare https://www.iningames.com/ games/slaps-beans-2/ invece.

