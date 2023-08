Call of Duty Stagione 5: informazioni sulle mappe Punta Mar e Strike

Da località turistica in riva al mare a teatro di furiosi scontri a fuoco: le truppe KorTac e SpecGru stanno arrivando a Punta Mar . Si combatterà per le strade e sui tetti di questa mappa base 6v6 in arrivo con la Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare II, le cui dimensioni ridotte conferiranno un ritmo frenetico a ogni combattimento. Bisognerà stanare gli operatori nemici appostati alle finestre dei negozi e approfittare della rete di strade e vicoli laterali mentre si lotta per conquistare la vittoria.

Tutte le informazioni relative alla nuova mappa Punta Mar sono disponibili nel blog post dedicato.

È in arrivo anche Strike , mappa multigiocatore 6v6 ambientata nel centro di una città dell'Urzikstan occupata da Al-Qatala. Il pericolo può annidarsi ovunque in questo tentacolare centro urbano, ricco di edifici da esplorare in lungo e in largo per scovare i percorsi migliori verso gli obiettivi. Le ampie dimensioni della mappa offrono numerose opportunità di stabilire una posizione salda prima che inizino le danze. Al giocatore la scelta se dirigersi verso gli avversari quanto prima o mettere radici in una delle numerose posizioni strategiche, nell'attesa che siano loro a entrare nel suo campo visivo.

Le possibilità sono infinite in questa leggendaria mappa 6v6 base, che ha debuttato nel primo Call of Duty 4: Modern Warfare per poi tornare in Modern Warfare 2 (2009) e infine nella Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare II .

Tutte le informazioni relative alla nuova mappa Strike sono disponibili nel blog post dedicato.

