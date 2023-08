EA SPORTS FC ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON PALLONE D’ORO

EA SPORTS FC annuncia che il Pallone d'oro sarà presente in EA SPORTS FC ™ 24. I giocatori potranno ricevere il famoso trofeo nella modalità Carriera Giocatore di EA SPORTS FC 24.

Ogni giocatore sogna di vincere il Pallone d'oro. Dal 1956, ogni anno France Football assegna il Pallone d'oro al miglior giocatore di calcio maschile e femminile della stagione.

Considerato unanimemente il più prestigioso premio individuale che un calciatore possa ricevere, l'iconico trofeo è stato esposto ad Amsterdam durante l'evento Livestream di EA SPORTS FC del 13 luglio, alla presenza dei precedenti vincitori Luis Figo e Ronaldinho.

Le nuove caratteristiche delle modalità Carriera Giocatore e Carriera Allenatore in EA SPORTS FC ™ 24 aiuteranno i giocatori a controllare ancora meglio il loro destino calcistico. Realizzare un'incredibile stagione individuale nella modalità Carriera Giocatore attiverà la nuova animazione del Pallone d'oro.

David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC, ha affermato: “Siamo entusiasti di portare il Pallone d'oro ™ all’interno di EA SPORTS FC . L'inclusione di questi trofei iconici nel gioco promuove il nostro impegno per fornire ai giocatori le esperienze calcistiche più autentiche e stimolanti possibili".

Kevin Benharrats, CEO of Amaury Media, ha commentato: "È stato un piacere collaborare con i team marketing di EA. Siamo orgogliosi di questa nuova partnership per il Pallone d'oro, speriamo che contribuisca al successo di EA SPORTS FC " .

Oggi EA SPORTS FC ha inoltre presentato il Deep Dive sulla Modalità Carriera di EA SPORTS FC ™ 24, con la partecipazione del Community Manager Shelden Rogers, insieme ad Alex Constantinescu e Pete O'Donnel del Game Design team. Alex e Pete accompagnano il pubblico in un video di 7 minuti che illustra tutti i nuovi cambiamenti in arrivo nelle modalità Carriera Allenatore e nella Carriera Giocatore. Ulteriori informazioni a questo link.

EA SPORTS FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre 2023 con accesso anticipato attraverso la Ultimate Edition dal 22 settembre 2023. I preordini sono ora disponibili per EA SPORTS FC 24, che verrà rilasciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. I fan che preordineranno la Ultimate Edition entro il 22 agosto riceveranno una serie di vantaggi, tra cui un oggetto non scambiabile Eroe UEFA Champions League Ultimate Team a novembre.

I membri di EA Play riceveranno un accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 22 settembre. I membri EA Play Pro avranno accesso illimitato alla EA Play Pro Edition del gioco, compresi i contenuti dell'edizione Ultimate, a partire dal 22 settembre. Infine, tutti i membri EA Play sbloccheranno ulteriori bonus per EA SPORTS FC 24, con gettoni Draft mensili in Ultimate Team, ricompense stagionali per i Club, e infine CREDITI E ABBIGLIAMENTO VOLTA FOOTBALL stagionali.

