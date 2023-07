FC 24 E MARVEL ENTERTAINMENT PRESENTANO UNA NUOVA SQUADRA DI EROI

EA SPORTS E MARVEL ENTERTAINMENT PRESENTANO UNA NUOVA SQUADRA DI EROI ULTIMATE TEAM IN EA SPORTS FC 24





Electronics Arts e Marvel Entertainment hanno annunciato la loro rinnovata collaborazione per dare inizio a una nuova era di Eroi di Ultimate Team in campo in EA SPORTS FC 24. Per la prima volta in assoluto, le calciatrici saranno inserite fra gli Eroi Ultimate Team insieme a una nuovissima line up di calciatori Eroi, illustrati dal famoso artista della Marvel Comics J.L. Giles. I giocatori che pre-ordineranno EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition entro il 22 agosto riceveranno uno dei 19 Eroi nel loro Ultimate Team .

Quest'anno l’arrivo degli Eroi Ultimate Team in EA SPORTS FC 24 mostrerà i giocatori della UEFA Champions League e della UEFA Women's Champions League come nuovi potenti personaggi che rappresentano sia le imprese eroiche della loro carriera sia i tratti atletici che li contraddistinguono. Dopo aver già confermato che alcune delle migliori competizioni del mondo saranno presenti in EA SPORTS FC , EA SPORTS ha recentemente annunciato un rinnovo esclusivo con la UEFA: EA SPORTS FC 24 è quindi l'unico gioco in cui si trovano le iconiche UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Super Cup.

La classe di Eroi di Ultimate Team di EA SPORTS FC 24 si compone di 19 giocatori in totale:

Gianluca Vialli, Alex Scott, Carlos Tevez, Wesley Sneijder, Bixente Lizarazu, Nwankwo Kanu, Nadine Keßler, Ludovic Giuly, John Arne Riise, Paulo Futre, Dimitar Berbatov, Tomáš Rosicky, Sonia Bompastor, Jari Litmanen, Rui Costa, Vincent Kompany, Steve McManaman, DaMarcus Beasley e Ramires.

"Le illustrazioni dei giocatori Marvel sono fantastiche e rappresentano perfettamente gli sforzi eroici fatti in campo da queste leggende del calcio, che hanno giocato nelle competizioni per i club UEFA, ora reinventate in EA SPORTS FC 24", ha dichiarato David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "La nostra collaborazione duratura con Marvel Entertainment si basa sulla creatività, l'innovazione e l'inclusione, e siamo entusiasti di rappresentare sia gli uomini sia le donne tra gli Eroi Ultimate Team nel gioco quest'anno".

Saranno disponibili oggetti cosmetici in-game basati sui rispettivi Eroi dell'Ultimate Team, tra cui tifi, kit, palloni e altro ancora - ulteriori dettagli verranno condivisi in seguito. I giocatori potranno conoscere meglio gli eroi dell'Ultimate Team ™ di quest'anno grazie al fumetto online Marvel Heroes che verrà pubblicato prossimamente e che includerà le biografie scritte dalla Marvel dei personaggi dei giocatori.

I giocatori che preordineranno EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition entro il 22 agosto riceveranno uno dei 19 Eroi nel loro Ultimate Team quando saranno disponibili nel gioco a novembre, oltre a 7 giorni di accesso anticipato al gioco a partire dal 22 settembre 2023. EA SPORTS FC 24 sarà rilasciato il 29 settembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.