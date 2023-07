Al via l’estate Xiaomi con la Summer Campaign

Su mi.com, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo è tornata la Summer Campaign Xiaomi che, fino al 31 luglio 2023 , propone offerte imperdibili su telefonia e prodotti Smart Life.

Le ferie sono finalmente iniziate e, a casa come in vacanza, diventa impossibile rinunciare alla comodità della tecnologia quotidiana. Per l’estate 2023, Xiaomi ha selezionato una serie di alleati hi-tech in super sconto per il vostro prossimo viaggio!

Indipendentemente dalla destinazione, tutti i device Xiaomi, dallo smartphone, al monopattino, al robot per le pulizie, daranno un tocco di stile alle vostre vacanze.





Per foto pazzesche…e non solo

Per gestire le vacanze in modo smart direttamente da mobile, tra check-in, prenotazione ristoranti e hotel, è indispensabile uno smartphone top, che consenta tra le altre cose anche di navigare velocemente, passare comodamente da un’app all’altra e ascoltare musica on the go. Da non perdere Redmi Note 12 Series: l’ultima famiglia Redmi Note perfetta per dedicarsi alla fotografia e all’intrattenimento durante le vacanze. Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 vantano tutti un display AMOLED a 120Hz da 6,67 pollici e, se si cercano prestazioni al top, Redmi Note 12 Pro+ 5G dispone di una fotocamera principale da ben 200 MP e una ricarica rapida a 120W. Bye bye foto sfocate dei tramonti, e benvenuti selfie perfetti sulla spiaggia!



Spostarsi con il vento tra i capelli

Per chi vuole portare con sé tutti i vantaggi della mobilità elettrica agile e leggera anche in ferie, ci sono i nuovissimi Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite. Con un motore da 600W, Xiaomi Electric Scooter 4 è in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h, e salire pendenze fino a 16%. La batteria interna è da 7,650mAh ed è in grado di coprire distanze fino a 35km con una sola ricarica. È dotato di freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore per un’efficienza di controllo ottimizzata; insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, la distanza di frenata sarà molto più ridotta. Xiaomi Eletric Scooter 4 Lite assicura invece un’autonomia di 20km, e il freno a tamburo sulla ruota posteriore insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, riducono la distanza di frenata garantendo così una maggiore sicurezza.

Entrambi possono essere collegati all’app Xiaomi Home tramite Bluetooth per controllare la velocità e la carica in tempo reale, scaricare aggiornamenti e monitorare i dati di guida.





Per mantenere la casa pulita anche durante le vacanze

Non è più un problema mantenere pulita la casa mentre si è in vacanza grazie ai dispositivi Xiaomi per la pulizia, tra gli ultimi arrivi Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 e E12: Xiaomi Robot Vacuum X10, l’ultimo nato della linea di aspirapolvere robot di Xiaomi, è un dispositivo top gamma dotato di batteria 5200mAh che garantisce 3 ore di aspirazione continua alla massima potenza di aspirazione pari a 4.000Pa. C’è anche una stazione di ricarica intelligente con funzione di auto-svuotamento. È adatto a chi cerca il top e ha necessità di aspirare e lavare grandi spazi grazie al serbatoio d’acqua e al panno in microfibra. Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum S12, come il modello X10, sono dotati di tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa. Per chi invece cerca un design più compatto che possa infilarsi sotto letti, divani o mobili allora c’è Xiaomi Robot Vacuum E12 che consente un accesso agevolato nei luoghi più difficili.





Tutti i prodotti sono disponibili su mi.com, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo fino al 31 luglio 2023.





Quest’estate, oltre alla crema solare, non dimenticare di acquistare i prodotti tech di Xiaomi!

