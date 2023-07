LEGO 2K Drive - Hub Creatori

LEGO 2K Drive aggiunge la possibilità di condividere i veicoli creati con l’Hub Creatori

Prova le auto ideate dagli altri giocatori e condividi i veicoli che hai costruito nell’Hub Creatori.

2K e il Gruppo LEGO lanceranno l’Hub Creatori per LEGO 2K Drive tramite aggiornamento gratuito. Da oggi, mercoledì 26 luglio, sarà disponibile per Xbox, PlayStation, PC e presto anche per Nintendo Switch. Questa nuova e attesissima funzione consente ai giocatori di condividere con il mondo i propri veicoli, oltre a sfogliare e scaricare le creazioni degli altri.

Quando si apre per la prima volta il menu dell’Hub Creatori ci si trova nel Deposito, dove sono visibili i veicoli più in voga del momento. Subito dopo, si vedranno le creazioni più votate e più scaricate dalla community di LEGO 2K Drive.

L’Hub Creatori include una serie di funzioni che incoraggiano la creatività e la condivisione:

• Navigazione filtrata - Passando dalla scheda Deposito alla scheda Sfoglia, è possibile consultare la selezione di veicoli caricati da altri giocatori! Si può navigare con una serie di filtri tra cui: veicoli da strada, fuoristrada e acquatici, veicoli caricati dagli amici dell'account 2K e veicoli precedentemente scaricati o votati.

• Vaste funzioni di ricerca - Oltre ai filtri, è possibile ordinare i veicoli dell’Hub Creatori in base all'ordine alfabetico, alla data di caricamento più recente, al numero totale di voti positivi, al numero totale di download o al numero totale di mattoncini utilizzati per costruire il veicolo. È inoltre possibile effettuare una ricerca in base al nome dell'account 2K, al numero di codice identificativo di un veicolo o ai veicoli realizzati da qualcuno della vostra lista di amici, con le stesse opzioni di filtraggio e ordinamento del resto dell’Hub Creatori.

• Aggiungere veicoli alla tua collezione - Quando hai trovato qualcosa che ti piace nell’Hub Creatori, premi semplicemente Scarica e conferma la tua decisione di aggiungerlo al Garage! Ogni volta che visiterai il tuo Garage, vedrai i veicoli scaricati elencati sotto la scheda Download. Quando sei pronto per metterti al volante dei veicoli acquistati nell’Hub Creatori, aggiungili al tuo Assetto e mostra a Mattonia le tue nuove auto!

• Condividere i tuoi veicoli - Qualsiasi mezzo creato dall'utente nel Garage può essere caricato nell’Hub Creatori. Tutti i veicoli inviati all’Hub Creatori vengono sottoposti a un processo di valutazione prima di essere condivisi con la community di LEGO 2K Drive, offrendo ai giocatori una selezione di veicoli creati da altri. Ad ogni giocatore è consentito il caricamento totale di massimo 30 veicoli; ogni ulteriore caricamento necessiterà la sostituzione con un veicolo caricato in precedenza.

Per utilizzare l’Hub Creatori, è necessario disporre di un accesso a Internet e di un account 2K; a questo punto è possibile iniziare a caricare i propri veicoli personalizzati e sfogliare le creazioni altrui. Se agli altri giocatori piacerà davvero quello che state creando, i vostri progetti potranno essere condivisi in tutto il mondo!

