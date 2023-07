THE WITCHER I GADGET ISPIRATI ALLA SERIE

L'universo di The Witcher è un mondo fantastico nato dalla penna di Andrzej Sapkowski. Dalla saga di Geralt di Rivia sono stati tratti numerosi film e serie tv oltre a una saga di videogiochi di successo. Il 27 luglio uscirà l'ultima parte della terza stagione dell'acclamata serie Netflix. Dopo gli eventi di Aretuza, Geralt e Yennefer dovranno sopravvivere al colpo di stato architettato dagli altri maghi, proteggendo al contempo la principessa Cirilla, cui poteri magici potrebbero cambiare le sorti dell'intero Continente.



Funko, per l'occasione presenta la nuova linea di Funko Pop! dedicata ai protagonisti della serie. Da Geralt a Ciri passando per Yennefer e il bardo Jaskier sono perfetti per portare un pizzico di magia fantasy alla propria collezione!









Altre News per: witchergadgetispiratiallaserie