Blizzard e Mila Kunis per il Pacchetto Mascotte di beneficenza di World of Warcraft

BlueCheck Ukraine, co-fondata dall'attore e attivista Liev Schreiber nel 2022, identifica, vaglia e fornisce fondi finanziari urgenti alle ONG ucraine, aiutando le iniziative che offrono un'assistenza umanitaria fondamentale in grado di salvare vite umane sul campo nella guerra russa contro l'Ucraina. Sono in loco, conoscono la realtà locale e possono aiutare chi è più in difficoltà. Ma hanno bisogno di aiuto.

Per sostenere i loro sforzi, Blizzard Entertainment è entusiasta far squadra con Mila Kunis con il Pacchetto Mascotte per l'Ucraina diWorld of Warcraft. Dal 25 luglio al 29 agosto, giocatori e giocatrici possono connettersi aWorld of Warcraft o andare nel negozio Battle.net® per acquistare l'esclusivo Pacchetto Mascotte per l'Ucraina per 20$, e tutti i proventi* andranno a sostenere l'operato di BlueCheck per sostenere le vittime della guerra.



"Il popolo ucraino ha un disperato bisogno di aiuto e BlueCheck svolge un lavoro incredibile nel fornire rapidamente risorse alle organizzazioni locali, come assistenza medica, aiuti umanitari e molto altro ancora", ha dettoMila Kunis. "La community di World of Warcraft è la prima comunità di gioco di cui abbia mai fatto parte, composta da estranei a cui non importava chi fossi o cosa facessi: so quanto possono essere generosi e cosa possiamo ottenere quando lavoriamo insieme. Sono orgogliosa di poter fare la differenza per innumerevoli vite in Ucraina insieme a loro."



“Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, più di un anno fa, il bisogno di aiuti e sostegni umanitari è stato costante. BlueCheck sostiene direttamente le ONG verificate che svolgono il proprio lavoro laddove è necessario e siamo grati alla comunità di World of Warcraft per il sostegno che ci danno per aiutarle", ha dichiarato ilco-fondatore di BlueCheck, Liev Schreiber. "BlueCheck ci permette di fare una differenza significativa per il popolo ucraino, coraggioso e resiliente, e ogni dollaro donato attraverso l'acquisto del Pacchetto Mascotte per l'Ucraina ci consentirà di continuare questo lavoro."



"World of Warcraft è una comunità globale piena di giocatori e giocatrici che si sostengono a vicenda, sia all'interno che all'esterno del gioco. Questa è la nostra occasione per contribuire a qualcosa che farà la differenza su larga scala", ha affermatoHolly Longdale, produttrice esecutiva di World of Warcraft. “Grazie ai nostri generosi giocatori e giocatrici, le nostre iniziative di mascotte di beneficenza hanno raccolto milioni di dollari nel corso degli anni, aiutando coloro che ne avevano bisogno, e le vittime della guerra in Ucraina hanno indubbiamente bisogno del nostro aiuto in questo momento. So che la nostra incredibile comunità non esiterà a mostrare con orgoglio le proprie mascotte su tutta Azeroth, sapendo che la propria donazione è destinata al lavoro in grado di salvare delle vite svolto da BlueCheck Ukraine.”



Il Pacchetto Mascotte per l'Ucraina include due mascotte con i colori della bandiera dell'Ucraina:

Fiorellino , una mascotte golden retriever per i personaggi di World of Warcraft

Flurky , una mascotte Murloc con in mano un girasole (fiore simbolo nazionale dell'Ucraina) per i personaggi diWorld of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic™

Per tutta la durata dell'iniziativa Pacchetto Mascotte per l'Ucraina, giocatori e giocatrici potranno scegliere di donare una cifra libera a BlueCheck Ukraine su Battle.net al momento del pagamento di un acquisto digitale per World of Warcraft: è una donazione volontaria per coloro che vogliono sostenere l'iniziativa senza acquistare il Pacchetto Mascotte per l'Ucraina.



È necessario un abbonamento attivo per giocare a World of Warcraft.

