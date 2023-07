EA SPORTS F1 23 - NUOVE ENTUSIASMANTI SFIDE DI 'F1(R) WORLD'

Oggi Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) annuncia nuovi aggiornamenti del gioco e sfide della stagione reale in arrivo su EA SPORTS™ F1® 23. ‘F1® World’, il nuovo hub che mette in contatto i piloti con diverse modalità di gioco per vivere lo sport che amano attraverso contenuti aggiornati regolarmente, introdurrà una nuova ‘Sfida Pro’ alla fine di agosto, nella quale i fan potranno sfidare testa a testa l’ambassador di EA SPORTS Max Verstappen in una gara a tempo fantasma. È inoltre disponibile da oggi ‘F1® Replay’, la nuova app mobile di Racenet per le 'Leghe' e le valutazioni dei piloti aggiornate in base alle loro prestazioni reali in stagione, che migliorerà l'esperienza dei giocatori e avvicinerà sempre di più il gioco allo sport.

"Siamo davvero entusiasti di offrire ai fan nuove sfide, tra cui l'opportunità di testare le proprie abilità nelle gare fantasma in-game contro veri piloti di Formula 1®, a partire dall’attuale leader del Campionato del Mondo", ha affermato Lee Mather, Senior Creative Director of Codemasters. "La nostra nuova ‘Sfida Pro’ diventerà un fattore chiave dell'hub ‘F1® World’, che premia i piloti con la gloria e con oggetti esclusivi".

Viene presentato oggi il primo ‘F1® Replay’, che consente ai giocatori di Formula 1® di rivivere le gare precedenti della stagione 2023 prendendo il controllo di uno dei 20 piloti in una replica del Gran Premio. A partire dal GRAN PREMIO FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN 2023, ogni settimana verrà incluso un nuovo Gran Premio del calendario 2023.

Nel corso del prossimo mese, ‘F1® World’ ospiterà una serie di scenari curati dallo studio che metteranno alla prova anche i giocatori più esperti. Questi scenari vedranno protagonisti alcuni piloti preferiti dai fan, tra cui George Russell (24 luglio), Fernando Alonso (31 luglio), Valtteri Bottas (8 agosto) e Oscar Piastri (22 agosto). ‘F1® World’ continuerà a fornire regolarmente aggiornamenti di gioco, consentendo ai giocatori di guadagnare premi esclusivi per la squadra e per la stagione, come livree, caschi dei piloti, tute da corsa e altro ancora.

Oggi 25 luglio F1® 23 aggiornerà ‘Leghe’, una funzione che consente ai giocatori di creare, partecipare, programmare e gestire campionati multiplayer personalizzati utilizzando l'app gratuita EA Racenet (disponibile via web o mobile per iOS e Android). Sulla piattaforma saranno presenti le gare di campionato ‘On-Demand’, per dare ai giocatori la possibilità di gareggiare senza la necessità di programmare una data e un orario specifici, l'AI sarà reintrodotta nella griglia di partenza, permettendo di personalizzare le impostazioni dell'AI e le difficoltà in ogni campionato. Nel prossimo futuro, i dati telemetrici tramite l’app verranno potenziati, consentendo ai giocatori non solo di confrontare i loro giri di prova con amici e rivali, ma anche con i piloti professionisti.

'F1® World' è solo una delle tante entusiasmanti modalità di gioco in F1® 23. Oltre a competere sui circuiti della stagione 2023 con tutti i piloti e le scuderie, i giocatori possono provare sulla propria pelle le emozioni della Formula 1® in ‘Braking Point 2’ e scrivere la propria storia attraverso le diverse modalità in singolo e multigiocatore, tra cui il popolarissimo ‘My Team’. Per rimanere al passo con il Campionato del Mondo e per migliorare l'autenticità del gioco, è stato rilasciato oggi un aggiornamento delle valutazioni dei piloti con il contributo degli esperti di Formula 1®, Anthony Davidson e Alex Jacques, per rappresentare al meglio le prestazioni reali dei piloti da Monte Carlo a Silverstone. La lista completa delle valutazioni dei piloti aggiornate in-game e ulteriori informazioni sul tema possono essere trovate qui .

Per le novità sugli eventi di ‘F1® World’ e ulteriori informazioni su F1® 23, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™ per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam,

Altre News per: sportsnuoveentusiasmantisfidef1(r)world