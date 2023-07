Sony - auricolari True Wireless WF-1000XM5 “For The Music”

Sperimenta la migliore tecnologia di eliminazione del rumore con gli auricolari WF-1000XM5, per escludere i suoni esterni e concentrarti sulla musica

Con un audio immersivo di livello superiore, gli auricolari WF-1000XM5 riproducono suoni ricchi di dettagli per dare vita alla tua musica

Scopri una qualità delle chiamate impareggiabile con le nuove cuffie WF-1000XM5 grazie all’avanzata tecnologia del microfono

Sony collabora con il grande artista Miguel per dimostrare come gli auricolari WF-1000XM5 siano davvero pensati “For The Music”

Con l’introduzione dei nuovi auricolari True Wireless WF-1000XM5, annunciati oggi da Sony, la perfezione raggiunge nuove vette. Ultima versione della pluripremiata serie 1000X, offre la migliore tecnologia di cancellazione del rumore, un audio immersivo di livello superiore e la miglior qualità delle chiamate di di Sony. Con WF-1000XM5 ci siete solo tu e la musica.

Collaborazione con un artista di fama mondiale: Miguel

In occasione del lancio degli auricolari WF-1000XM5, Sony ha avviato una collaborazione con il cantante, attore e compositore di fama mondiale Miguel, artista di Sony Music Entertainment, per raccontare come queste cuffie rivoluzionarie siano realmente pensate “For The Music”.

“Da appassionato di musica e compositore, sono rimasto molto colpito dalle cuffie WF-1000XM5: per la riproduzione dei bassi, la nitidezza dei suoni e la gamma dinamica complessiva. Adoro poter creare e personalizzare la mia musica e questi auricolari consentono un’esperienza di ascolto realmente autentica”, afferma Miguel. “In più, la tecnologia di cancellazione del rumore elimina qualsiasi suono indesiderato”.

For The Music

Il lancio di questo prodotto segna anche il debutto della nuova tagline “For The Music” per i prodotti audio a marchio Sony, con la quale l’azienda intende affermarsi come primo brand in grado di connettere artisti e appassionati di musica, allo scopo di creare un’esperienza musicale autentica, che trascenda le emozioni dei fan, supportando innanzitutto la visione di chi crea musica.

La migliore performance di eliminazione del rumore di sempre

Grazie all’esperienza di Sony nel campo della musica, gli auricolari WF-1000XM5 alzano l’asticella in termini di ascolto chiaro e senza distrazioni, regalando un’esperienza impareggiabile.

L’avanzata tecnologia integrata nelle nuove cuffie offre un audio di qualità premium e la migliore performance di eliminazione del rumore disponibile sul mercato. Processori audio “real time” e microfoni ad alte prestazioni alimentano il Dynamic Driver X, uno speciale driver che assicura una riproduzione ad ampia frequenza, bassi profondi e voci nitide. Il risultato è un’esperienza talmente immersiva che ti sembrerà di essere in uno studio di registrazione con il tuo artista preferito.

Il nuovo modello integra tre microfoni in ogni auricolare, due dei quali per il feedback, che migliorano le prestazioni di cancellazione alle basse frequenze. Si tratta del più grande passo in avanti di Sony nel campo della tecnologia di eliminazione del rumore, che consente di captare i suoni ambientali con un’accuratezza ancora superiore.

Sviluppato di recente da Sony, il processore integrato V2 sfrutta appieno il potenziale del processore di cancellazione del rumore HD QN2e. L’esclusiva combinazione tecnologica controlla i sei microfoni totali, per una qualità di eliminazione del rumore senza precedenti, che si adatta al tipo di ambiente per offrire la migliore performance in assoluto.

Migliorata anche la capacità di riproduzione delle basse frequenze, grazie al nuovo Dynamic Driver X. In più, i gommini degli auricolari a isolamento acustico sono realizzati con un esclusivo materiale in schiuma poliuretanica, che riduce il rumore nella gamma delle alte frequenze.

Sapientemente progettate per una qualità audio straordinaria

Dalle voci più flebili ai bassi più potenti, tutto negli auricolari WF-1000XM5 è calibrato pensando alla musica.

Grazie al driver dinamico Dynamic Driver X, appositamente ideato per una riproduzione ad ampia frequenza, le voci riprodotte dalle WF-1000XM5 saranno più ricche e nitide. La struttura del diaframma combina diversi materiali per cupola e profilo, ottenendo suoni alti nitidi e bassi ricchi e potenti, con un livello di distorsione minimo.

Coniugando il processore di eliminazione del rumore HD Qn2e, recentemente sviluppato da Sony, e il processore integrato V2, i nuovi auricolari dispongono di una tecnologia di elaborazione del segnale audio a 24 bit altamente precisa e di un amplificatore analogico ad alte prestazioni. Il risultato è una riproduzione dei suoni cristallina e priva di distorsioni.

Progettate all’insegna di una qualità audio eccellente, queste cuffie supportano anche la riproduzione audio wireless ad alta risoluzione, grazie alle tecnologie LDAC e DSEE ExtremeTM, che eseguono l’upgrade dei file musicali digitali in tempo reale. È presente anche la tecnologia “360 Reality Audio”, che crea un’esperienza sonora immersiva, capace di catapultarti nel cuore della musica.

Le cuffie WF-1000XM5 sono dotate di una tecnologia di head tracking, ossia di tracciamento dei movimenti della testa, che garantisce un’esperienza di ascolto realistica e impareggiabile attraverso la regolazione automatica dei campi sonori per compensare i movimenti della testa. Collegandoti a smartphone/servizi compatibili, i suoni risulteranno allineati con precisione al display del dispositivo, anche quando ti muovi, per un coinvolgimento totale nei contenuti visualizzati.

La migliore qualità delle chiamate firmata Sony

Integrando la migliore qualità delle chiamate mai prodotta da Sony[4], le WF-1000XM5 trasmettono la voce in modo chiaro in ogni situazione, sia che ci si trovi in ufficio, a casa, in un luogo pubblico o in un ambiente rumoroso.

Grazie a un algoritmo di riduzione del rumore supportato dall’AI e basato sull’elaborazione della rete neurale profonda (Deep Neutral Network, DNN) e su sensori a conduzione ossea, la voce trasmessa risulterà naturale e cristallina, anche in un ambiente rumoroso. Inoltre, quando ci si trova all’esterno, un’apposita struttura riduce al minimo il rumore prodotto dal vento, in modo che la voce risulti udibile.

Design elegante e confortevole

Gli auricolari WF-1000XM5 sono stati progettati all’insegna del comfort, con una migliorata texture lucida e un tocco di lusso che li rendono estremamente piacevoli da indossare. La loro forma è modellata sull’orecchio umano, con un design ergonomico che garantisce un’aderenza perfetta. In più, sono circa il 25% più piccoli e il 20% circa più leggeri del modello precedente (WF-1000XM4), il che li rende ancora più confortevoli da indossare, anche per periodi prolungati.

I gommini degli auricolari a isolamento acustico sono realizzati con un materiale esclusivo, che non solo migliora l’aderenza, ma aumenta anche il comfort, riducendo la pressione sull’orecchio, grazie a una forma di nuova concezione. Sono disponibili in quattro diverse misure, incluse l’ultra-small SS, in modo da poter scegliere quella più adatta alle proprie orecchie.

Esperienza di ascolto fluida

Per un’esperienza di ascolto senza interventi, le cuffie WF-1000XM5 dispongono anche della funzionalità Auto Play, che consente di personalizzare i momenti di ascolto, adattandoli alle proprie preferenze, come quando si indossano gli auricolari o si inizia a camminare, risollevando l’umore. In più, le notifiche audio segnalano gli eventi più importanti, per lasciare sempre il telefono in tasca. Collegando il dispositivo utilizzato a Spotify, Endel e Apple Music, è possibile accedere ai propri brani musicali preferiti e a musiche rilassanti per rendere l’esperienza di ascolto davvero esclusiva.

Per chi è alla ricerca di nuove modalità di intrattenimento, oltre la musica e i film, le WF-1000XM5 utilizzano nuovi sensori e una tecnologia del suono spaziale per offrire un audio immersivo per videogiochi in realtà aumentata come “Ingress” di Niantic. Servendosi dell’head tracking, il suono viene veicolato da diverse direzioni per allinearsi perfettamente all’azione sullo schermo.

Gli auricolari WF-1000XM5 vantano anche le funzioni più popolari di Sony, come Adaptive Sound Control e Speak-to-Chat, oltre a Multipoint Connect, che permette di accoppiare due dispositivi Bluetooth simultaneamente, così che, quando arriva una chiamata, gli auricolari sanno perfettamente quale dispositivo sta squillando e come collegarsi a quello giusto. Rimanere connesso non è mai stato così semplice con Fast Pair e Swift Pair. In più è possibile controllare le cuffie con la voce, tramite l’assistente vocale preferito.

L’autonomia massima di 8 ore consente un ascolto pressoché ininterrotto e, con una ricarica rapida di 3 minuti, si ottengono fino a 60 minuti di riproduzione. In più, grazie alla tecnologia Qi, ricaricare in modalità wireless è semplicissimo.

Con un grado di protezione IPX4, gli auricolari sono resistenti all’acqua: schizzi e sudore non ti impediranno quindi di goderti i tuoi brani musicali, nemmeno sotto la pioggia.

Una scelta responsabile

Le WF-1000XM5 sono realizzate in materiali plastici riciclati e vengono confezionate nell’esclusivo imballaggio eco-friendly “Original Blended Material” di Sony, composto da bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata post-consumo.

Disponibilità

Gli auricolari WF-1000XM5 saranno disponibili a partire da agosto.

