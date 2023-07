Incontra Pontius the Knight nel nuovo trailer di Trine 5

GLI PIACE COMBATTERE E MANGIARE LA TORTA





Battaglie gloriose, armature scintillanti, una spada affilata e uno scudo fidato: questa è la materia di cui sono fatti gli eroi! Diventa tu stesso un eroe in Trine 5.





Incontra Ponzio il Cavaliere, Protettore del Regno e anche il più grande amante delle torte che la terra abbia mai visto! Un vero eroe in prima linea che va sempre a capofitto in battaglia per proteggere i suoi amici. Guarda il nuovo trailer della magica avventura cooperativa Trine 5: A Clockwork Conspiracy qui: https://youtu.be/lT62FugF7Xk.





La tua spada e il tuo scudo ti aiuteranno nel tuo viaggio, se sai come usarli! In qualità di abile cavaliere e mangiatore di torte professionista, Pontius può usare la sua spada per respingere i nemici, eliminare gli ostacoli e persino usarla come piattaforma per aiutarlo a raggiungere aree più alte. Lo scudo, creato non solo per proteggere, sarà utile per riflettere la luce, pattinare sull'acqua e persino usarlo come aliante!



Carica, distruggi, combatti e risolvi rompicapi attraverso i pericoli che attendono con i tuoi compagni di avventura. E se hai bisogno di ulteriore aiuto, il talismano prismatico sarà il tuo migliore amico, letteralmente. I cloni possono essere utili!



Trine 5 è sviluppato da Frozenbyte a Helsinki, in Finlandia, e arriverà su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch il 31 agosto 2023.

Altre News per: incontrapontiusknightnuovotrailertrine