GTA Online: accelera e vinci con la Penaud La Coureuse

Negli anni '70, la Penaud La Coureuse (sportiva) era l'unica auto d'importazione francese accettabile nell'elegante società americana. Ora, con una revisione elettrica totale che passa dallo spoiler fino alle prese d'aria, ti porta a sollevare un sopracciglio e a sussurrare "voilà" mentre punta dritta all'orizzonte.

Ottieni la Penaud La Coureuse (sportiva) da Legendary Motorsport. È gratuita per gli abbonati a GTA+ fino al 16 agosto ed è compatibile con l'attrezzatura di Imani e con le modifiche di Hao Special Works. Puoi montare un disturbatore di frequenze o un'unità di controllo remoto dall'autofficina dell'Agenzia, o ottenere le modifiche di HSW all'Autoraduno di LS su PS5 e Xbox Series X|S.

La Inductor porta l'umile bicicletta nel ventunesimo secolo

Si potrebbe pensare che una mountain bike sia già ecologica. Non è vero. Il sudore dell’abitante medio di Los Santos contiene abbastanza sostanze proibite da danneggiare significativamente qualsiasi ecosistema in cui cada durante una pedalata. La soluzione? L'agile Inductor, la mountain bike elettrica dei tuoi sogni più sfrenati, è ora disponibile all'acquisto da Pedal and Metal.

Nuove prove a tempo Junk Energy

Per i fan degli sport estremi, Junk Energy è sinonimo di picchi di adrenalina, corse al cardiopalma e di una velocità di reazione sovrumana. La nuova trovata di Junk Energy mantiene questa linea, con una serie di prove a tempo per la nuova Inductor che cambiano giornalmente e che mettono alla prova il talento dei partecipanti.

Utilizza sapientemente la batteria della Inductor per aumentare temporaneamente la velocità e assicurati che la tua resistenza sia al massimo per battere il tempo e ottenere GTA$ e RP. Cerca le prove a tempo Junk Energy sulla mappa per iniziare.

GTA$ e RP tripli nelle gare Hotring

Le community delle corse di Los Santos sono pervase dallo spirito della competizione durante l'evento di gare estive: che sia una gara a rotta di collo in un tracciato a Ruote scoperte, una corsa contro l'LSPD o la follia sponsorizzata del Circuito Hotring.

Schiaffa le decalcomanie aziendali sulla tua auto preferita, preparati sulla griglia di partenza e sfrutta la scia nelle gare Hotring per ottenere ricompense triple fino al 26 luglio.

GTA$ e RP tripli nelle gare stunt per veicoli speciali

Questa settimana, porta la Rocket Voltic, la Ruiner 2000 e il Blazer Aqua fuori dal loro ambiente naturale nelle gare stunt per veicoli speciali per ottenere GTA$ e RP tripli.

GTA$ e RP tripli nelle gare per ruote scoperte

Spingi al limite la tecnologia automobilistica e i riflessi umani partecipando alle gare per ruote scoperte, con il sistema KERS e i pit stop tattici per sovrastare la concorrenza e ottenere GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Ricompense evento gare estive

Oltre a GTA$ e RP bonus in una serie di gare, vinci una volta una gara per ruote scoperte creata da Rockstar, una gara Hotring e una gara clandestina di LS tra oggi e il 2 agosto per ricevere la Tuta racing Manor scura, assegnata entro 10 giorni dal completamento.

GTA$, punti reputazione dell’Autoraduno di LS e RP tripli nelle gare clandestine

La tua conoscenza delle strade di Los Santos sarà fondamentale per vincere le gare clandestine, in cui una scorciatoia può fare tutta la differenza del mondo. Ottieni GTA$, punti reputazione dell’Autoraduno di LS e RP tripli fino al 26 luglio.

GTA$, punti reputazione dell’Autoraduno di LS e RP tripli negli inseguimenti

I piloti che sanno come evitare l'LSPD e sbaragliare la concorrenza, otterranno anche ricompense triple negli inseguimenti questa settimana.

Veicolo di prova premium: Pfister Astron custom

Passa da Hao's Special Works all'Autoraduno di LS per potenziare i veicoli idonei e scoprire il veicolo di prova premium settimanale: il formidabile SUV Pfister Astron custom con prestazioni migliorate e modifiche estetiche.

Prova a tempo HSW della settimana

Dopo che Hao avrà rimesso a posto il motore della tua auto preferita, scopri come se la cava contro il cronometro nella prova a tempo HSW di questa settimana, uno sprint tra Terminal e Chiliad Mountain State Wilderness.

Nuove aggiunte alla serie della comunità

Le nuove attività della serie della comunità hanno qualcosa per tutti i gusti. Troverai nomi nuovi e volti familiari intenti a creare modalità divertenti che non potevamo non condividere con tutti. Per festeggiare, tutte le seguenti attività forniscono ricompense triple per tutta la settimana:

Death on the GOLF course di MaKi_ART

Evita la morte e spara sui campi del Los Santos Golf Club in questo deathmatch a squadre. Palla!

'' BOTANICAL '' di ShelbyGR

Il prolifico creatore ShelbyGR, che è già entrato in queste serie della community in passato, torna con un deathmatch a squadre studiato nei minimi particolari a tema botanico.

ANGL Ruins Of Athena di NightAngelUK

Questa ingegnosa gara stunt ti porta attraverso le rovine di un tempio antico.

GOLF RX ONE di TheRealSk8Fox

Altra creazione che utilizza il campo da golf come base, questa gara stunt ti permette di sgommare sul green immacolato. Si consiglia un'auto a trazione integrale per il massimo risultato.

Blind Bends di teltow

Il creatore veterano della serie della community teltow ha creato questo tracciato per mettere alla prova le tue abilità sulla moto, sia in strada che in fuoristrada, mentre ti addentri a Blaine County.

Battle of the Bands di KnoxNerd

Una modalità Cattura che mette contro due squadre all'interno dell'iconico anfiteatro di Vinewood Bowl. Il tutto creato da KnoxNerd, leader della Hillbilly Agenda, una delle crew più leggendarie di GTA Online.

DO5T Mystery Box di -makif-

Questo LTS sfrutta le capacità dei jet a propulsione della Rocket Voltic, le casse misteriose e un ampio arsenale per creare nuovi livelli di caos. Le armi si trovano nelle casse lungo la strada, quindi vola dalla rampa per mettere alla prova la tua fortuna.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Il tuo caro amico Simeon ha proprio quello che ti serve se vuoi partecipare all’evento delle gare estive. Con un paio di bolidi a ruote scoperte in offerta questa settimana, vai al suo salone e approfitta delle prove su strada:

Vapid Dominator ASP con livrea a tempo limitato Pitone (muscle car, 30% di sconto)

Maibatsu Penumbra FF (sportiva)

Ocelot R88 (ruote scoperte, 30% di sconto)

Declasse DR1 (ruote scoperte, 30% di sconto)

Ocelot Pariah (sportiva, 30% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

La vetrina dell'autosalone Luxury Autos è una meta perfetta per i piloti in ascesa. Questa settimana, scopri da vicino la Pegassi Torero XO (supercar, 30% di sconto) e la Ocelot Lynx (sportiva, 40% di sconto) che brillano dietro il vetro, confronta le statistiche e comprane una o entrambe direttamente dall'esposizione.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Vulcar Warrener HKR

Fai un salto al Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Questa settimana potrai vincere la Vulcar Warrener HKR, una berlina affidabile con abbastanza spazio da essere considerata anche un pickup.

Questa settimana all'Autoraduno di LS

Vai all'Autoraduno di LS per fare un giro sulla Obey Tailgater S (berlina) con livrea Sci-fi, sulla Bravado Verlierer (sportiva) e sulla Pfister 811 (supercar, 40% di sconto) e provarle su strada nell'area di prova o partecipando alle Corse ai checkpoint e alle Prove a tempo.

Che tu voglia sfuggire all'LSPD negli inseguimenti o sfruttare scorciatoie e deviazioni per tagliare secondi fondamentali nelle gare clandestine, posizionandoti nelle prime 2 posizioni nelle gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi otterrai il veicolo trofeo Albany V-STR (sportiva).

SCONTI

Entra nel panorama underground delle auto con un'autofficina, ora disponibile con il 40% di sconto. Arricchisci il garage con una serie di veicoli in sconto di diverse classi.

Autofficina – 40% di sconto

Mammoth Avenger (aereo) – 30% di sconto

Ocelot Lynx (sportiva) – 40% di sconto

Pfister 811 (supercar) – 40% di sconto

Vapid Dominator ASP (muscle car) – 30% di sconto

Ocelot R88 (ruote scoperte) – 30% di sconto

Declasse DR1 (ruote scoperte) – 30% di sconto

Ocelot Pariah (sportiva) – 30% di sconto

Grotti Itali GTO (sportiva) – 30% di sconto

Pegassi Torero XO (supercar) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Mitra tattico | Carabina (50% di sconto) | Cannone a rotaia (25% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa d'assalto | Piede di porco | Pistola | Giratubi | Molotov | Mine di prossimità | Granate | Giubbotti antiproiettile

