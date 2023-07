GTA Online: ottieni la nuova auto sportiva Penaud La Coureuse...

...il Ponte sollevatore gratuito per l'autofficina e tanto altro

Gli abbonati a GTA+ possono continuare a sfruttare i vantaggi del Vinewood Club, tra cui un autosalone esclusivo con trattamento VIP al Vinewood Car Club. Inizia riscattando la nuova auto sportiva Penaud La Coureuse nel Vinewood Car Club, gratis per tutti gli abbonati a GTA+.

Inoltre, gli abbonati a GTA+ possono aggiungere gratuitamente il Ponte sollevatore alla loro autofficina, ottenendo così più spazio per la personalizzazione dei veicoli, ottenere il 50% di ricompense in più completando le nuove prove a tempo Junk Energy e tanto altro. Fino al 16 agosto.

Vinewood Car Club

Gli abbonati a GTA+ possono godere di una serie di vantaggi esclusivi per il Vinewood Club, che include anche il Vinewood Car Club. Questo spazio attrezzatissimo mette a disposizione agli abbonati una serie di veicoli da provare, da farsi consegnare in Freemode e acquistare direttamente a prezzo scontato. Per scoprire la selezione di questo mese, vai sul sito di GTA+.





Ottieni la nuova Penaud La Coureuse



Le patatine fritte, i french toast e ora la Penaud La Coureuse (sportiva). Tre elementi importati dalla Francia che si sono integrati perfettamente nella cultura americana, ma non farti ingannare dal suo lussuoso aspetto europeo, quest'auto può infrangere i limiti di velocità come poche altre.







Gli abbonati a GTA+ possono riscattare la loro Penaud La Coureuse gratis dal garage del Vinewood Car Club o tramite il sito di gioco di Legendary Motorsport fino al 16 agosto. Recati presso Los Santos Customs o qualsiasi altra autofficina per riscattarla e applicare la nuova livrea Penaud Rally alla tua La Coureuse e la Vernice per cerchioni Camaleonte lime e perla su tutti i veicoli idonei.

Ponte sollevatore dell'autofficina gratis

Migliora il tuo ritmo lavorativo aggiungendo un Ponte sollevatore gratuito alla tua autofficina. Questo elemento ti permetterà di modificare le auto dei clienti e accettare le Attività dei clienti per aumentare i tuoi incassi.

Giacca Manor Surano e giacca e pantaloni Santo Capra x Manor

La vera moda sta nel combinare l'impensabile per ottenere risultati imprevedibili. La Giacca e i pantaloni Santo Capra x Manor, gratis per gli abbonati a GTA+, sono un connubio di verde fluo e trame leopardate che non mancherà di catturare l'attenzione in bar e night club di tutta la città. Inoltre, non dovrai sacrificare lo stile per restare al caldo e all'asciutto con la Giacca Manor Surano.

50% di GTA$ e RP in più nelle prove a tempo Junk Energy

Scatena il caos su due ruote partecipando alle prove a tempo Junk Energy sulla nuova mountain bike elettrica Inductor. Avvia una corsa contro il tempo su tracciati ogni giorno diversi.

Pedala velocemente per riempire la batteria della tua Inductor e darti una spinta e ottenere il 50% di GTA$ e RP in più fino al 16 agosto.

GTA$ e RP doppi consegnando veicoli da esportazione rari

Il mercato dei veicoli rari è più florido che mai: sfrutta questa occasione dando un'occhiata alla lavagna di Sessanta per scoprire un elenco di veicoli esotici e ricercati. Trovali in città e consegnali per completare Veicoli da esportazione rari e ottenere GTA$ e RP doppi fino al 16 agosto.

50% di GTA$ e RP in più sulle gare terrestri, aeree, per ruote scoperte e gare stunt

Le gare sono una parte fondamentale degli inseguimenti tra veicoli fin dall'alba dei tempi: la competizione è un concetto senza tempo. Che si tratti di una corsa da punto a punto o di un tracciato su terra o aereo, ricevi il 50% di GTA$ e RP in più su gare terrestri, aeree, per ruote scoperte e gare stunt.

Sconti su conversioni e veicoli di HSW

Gli appassionati che vogliono portare i loro veicoli su nuovi livelli possono visitare l'Autoraduno di LS e sfruttare lo sconto del 50% sulle conversioni di HSW per tutti i veicoli idonei.

Vantaggi aggiuntivi

Gli abbonati a GTA+ possono continuare a sfruttare i servizi della Downtown Cab Co. con tempi di attesa ridotti e nessun costo per il servizio taxi. Ferma pure tutti quelli che vuoi!

Chi è interessato a un armamentario illegale può andare al Furgone delle armi e sfruttare gli sconti speciali su armi e giubbotto antiproiettile.

Ogni mese gli abbonati a GTA+ ottengono un bonus di 500.000 GTA$ (depositato in automatico al momento del pagamento dell'abbonamento sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank). Gli abbonati a GTA+ possono anche godere di una serie di vantaggi come richieste di veicoli e abilità gratis per boss e CEO, speciali carte prepagate Shark GTA+ che forniscono il 15% di GTA$ extra e altro ancora.

Tutto questo a soli 5,99 € al mese. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.





