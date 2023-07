Hevolus a Phygital Sustainability EXPO® 2023 per promuovere l’aspetto sostenibile della moda e del design

L’azienda, capofila nell’innovazione nell’ambito della trasformazione digitale, ha portato all’evento un’esperienza interattiva pensata per sensibilizzare i consumatori

Se in passato il successo di un marchio di moda o di design passava quasi unicamente dalla creatività e dall’allure, oggi non è possibile trascurare elementi quali lasostenibilità o la necessità anche per aziende in questo ambito di avere un ridotto impatto ambientale. Ma tutto questo ha inevitabilmente un costo che molti consumatori non sono disposti a sostenere, come testimoniato dal giro d’affari dell’industria del Fast Fashion, che macina utili a dispetto diun’attenzione spesso ridotta al benessere dei dipendenti e del pianeta. Come fare, quindi, per far capire ai consumatori i reali benefici di una moda più sostenibile e le conseguenze del fast fashion, sensibilizzandoli e rendendolipiù consapevoli delle loro scelte?

Per rispondere a questa domandaHevolus, azienda italiana leader in soluzioni SaaS per il corporate Metaverse, ha partecipato alPhygital Sustainability Expo2023 che si è concluso il 6 luglio scorso e ha mostrato in maniera immersiva le conseguenze estese del Fast Fashion. Sulla via Biberatica dei Mercati di Traiano, quanti hanno partecipato all’evento hanno trovato diversi QR code da inquadrare con il proprio smartphone per visualizzare in realtà aumentata una impressionante montagna di vestiti scartati,i prodotti dell’industria del fast fashion, nel deserto di Atacama in Chile.

“La partecipazione di Hevolus per il secondo anno alPhygital Sustainability Expo®dimostra l’impegno che da sempre guida le nostre scelte ed è stato un modo per far capire alle realtà del fashion come la trasformazione digitale consenta di agire in un’ottica di miglioramento a livello globale”, ha dichiarato xxx, yyy di Hevolus. “Organizzare riunioni e attività di training a distanza, condividere progetti e presentazioni in realtà aumentata, mostrare video e immagini su maxischermi virtuali, presentare nuovi prodotti attraverso un gemello digitale interattivo significa ridurre costi, tempi, energie e fare passi avanti nell’ottica della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale. Hevolus rende tutto questo possibile grazie alla piattaforma H-Verse, progettata per permettere a chiunque, con qualunque dispositivo, di potenziare attraverso l’utilizzo di realtà aumentata e mista tutti i processi aziendali”.

Grazie alla collaborazione con Lenovo è stato possibile utilizzare il visoreThinkReality VRXper visualizzare in maniera immersiva una spettacolare ricostruzione in 3D dell’antico colonnato che un tempo si ergeva sul luogo, insieme ad abiti provenienti dall’industria del fast fashion e ritrovarsi virtualmente accanto una montagna di abiti usati, simbolo dell’inquinamento causato dall’industria stessa.

Il Phygital Sustainability Expo è il primo e unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design, organizzato da Sustainable Fashion Innovation Society e giunto quest’anno alla quarta edizione. Organizzato presso il complesso archeologico dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, dal 5 al 6 luglio, Phygital Sustainability Expo®ha ospitato panel, momenti di dibattito e approfondimento e ha rappresentato anche quest’anno un’occasione di confronto sulla transizione ecosostenibile per un settore così importante come quello manifatturiero, che a oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia nazionale.

Altre News per: hevolusphygitalsustainabilityexpo2023