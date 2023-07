WWE 2K23 - nuovo DLC Revel with Wyatt Pack

Quarto pacchetto DLC con nuovi campioni WWE che fanno il loro debutto nel franchise WWE 2K: Bray Wyatt, Uncle Howdy, Zeus, Valhalla, Joe Gacy e Blair Davenport.

Oggi 2K ha annunciato che è disponibile il Revel with Wyatt Pack, quarto contenuto scaricabile * per WWE® 2K23, il gioco con i voti più alti nella storia del franchise secondo Metacritic **. Il Revel with Wyatt Pack ha come protagonista il carismatico Bray Wyatt, ex campione WWE, due volte Universal Champion, due volte campione Tag Team e conduttore del celebre "Firefly Funhouse". Nel Revel with Wyatt Pack compare a sopresa anche l'enigmatico Uncle Howdy insieme a quattro Superstar che fanno il loro debutto nel franchise WWE 2K: Zeus, star di "No Holds Barred" e un tempo rivale dell’ Hall of Famer Hulk Hogan; Valhalla, sacerdotessa spesso vista al fianco dei Viking Raiders; Joe Gacy, leader dello Schism, e Blair Davenport, nota per aver brutalizzato i suoi avversari del reality show NXT con una serie di attacchi a sopresa alle spalle. Queste Superstar introducono nel gioco 44 nuove mosse e provocazioni, che possono essere utilizzate anche per le Superstar personalizzate nella Creation Suite. Ogni Superstar giocabile è inoltre dotata di una propria carta MyFACTION.

Questo quarto contenuto scaricabile è disponibile per l'acquisto individuale o come parte del Season Pass, della Deluxe Edition e della Icon Edition di WWE 2K23.

Nella modalità di gioco MyFACTION di WWE 2K23 è inoltre disponibile la nuova collezione di carte Summer Heat con Amethyst tier Batista, Stacy Keibler, Chyna, Ultimate Warrior e molti altri.

Il 28 luglio è in arrivo la collezione di carte Neon Horizons con The Prototype, Leviathan e Chad Gable, Amethyst Alba Fyre, Bruno Sammartino, Grayson Waller, Roxanne Perez, Scott Steiner e molti altri. Il 4 agosto verrà lanciata la collezione di carte di SummerSlam con Diamond Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair, Jake Roberts e molti altri.





Il Bad News U Pack, l'ultimo DLC per WWE 2K23, sarà disponibile dal 16 agosto. Le edizioni Deluxe e Icon di WWE 2K23 sono attualmente in vendita per le piattaforme Xbox, mentre le edizioni Standard e Icon sono in vendita per le piattaforme PlayStation.

