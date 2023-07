Pinterest presenta i link diretti ai dispositivi mobili per i rivenditori

Pinterest presenta i link diretti ai dispositivi mobili per gli annunci pubblicitari come nuovo modo per aiutare gli utenti di Pinterest a passare dalla scoperta all’acquisto, aumentando al contempo la conversione per i rivenditori.



Per i rivenditori, i link diretti ai dispositivi mobili indirizzeranno in modo istantaneo gli utenti di Pinterest ad una pagina specifica nell’app del loro smartphone, semplificando l'acquisto di prodotti dopo aver cliccato su un annuncio pubblicitario scoperto sulla piattaforma. L'eliminazione di passaggi e click aggiuntivi può avere un impatto incrementale sulla campagna acquisti di un rivenditore.



Come funzionano i link diretti ai dispositivi mobili su Pinterest:



Con i link diretti ai dispositivi mobili, gli annunci di Pinterest Shopping rimanderanno gli utenti direttamente ad una pagina dell'app del rivenditore, se questa è installata sul loro dispositivo.

Nel caso in cui gli utenti non avessero installato l’app, verranno portati in alternativa alla pagina web mobile, il tutto rimanendo all'interno dell'app Pinterest.



Il percorso dell'utente senza interruzioni offerto dai link diretti ai dispositivi mobili riduce il percorso verso l’acquisto eliminando ulteriori passaggi, con conseguenti conversioni più elevate per inserzionisti e rivenditori.



“La maggior parte delle persone che usa Pinterest afferma di accedere alla piattaforma per fare acquisti: siamo entusiasti che i nostri contenuti siano più rilevanti e "acquistabili" che mai. Stiamo persino assistendo ad un aumento di quasi il 30% nei pagamenti attribuiti per i rivenditori che caricano i loro cataloghi. 1 Con l’introduzione di link diretti ai dispositivi mobili, stiamo semplificando la connessione dei nostri utenti con i rivenditori per comprare i prodotti che scoprono su Pinterest”, afferma Bill Watkins, Chief Revenue Officer di Pinterest.



Ogni mese, più di 460 milioni di persone nel mondo si rivolgono a Pinterest per scoprire prodotti e servizi per il proprio guardaroba, la propria casa, per le prossime vacanze e molto di più. Gli inserzionisti vogliono essere scoperti durante questi momenti di pianificazione e quando c’è un allineamento naturale con gli utenti che stanno cercando brand che ispirino i loro prossimi acquisti. Su Pinterest, gli inserzionisti possono raggiungere i consumatori a cui tengono e guidare dalla scoperta all'azione, il tutto in un luogo online positivo.

