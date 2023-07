Addio a Andrea Purgatori: Giornalista e Investigatore, la Voce Coraggiosa del Giornalismo Italiano

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore e autore, avvenuta questa mattina a Roma dopo una breve e fulminante malattia. Nato nel 1953, Purgatori ha lasciato un'impronta significativa nel campo dell'informazione, con un'enfasi particolare sul terrorismo, l'intelligence e la criminalità. Durante gli "anni di piombo" ha seguito da vicino casi di terrorismo internazionale e italiano, tra cui il caso Moro e la strage di Ustica nel 1980. Il suo lavoro ha compreso anche l'approfondimento di numerosi delitti di mafia, culminando con la cattura di Totò Riina.

Purgatori ha realizzato reportage in molte zone di conflitto, documentando la guerra in Libano nel 1982, la guerra tra Iran e Iraq negli anni '80, la guerra del Golfo nel 1991 e le rivolte in Tunisia e Algeria, nonché l'Intifada. Tuttavia, la sua inchiesta più rilevante riguarda la strage di Ustica, nella quale ha smascherato le menzogne e le omissioni di coloro che sostenevano la teoria di una bomba esplosa a bordo dell'aereo Itavia. Attraverso la sua tenacia e il suo impegno per la ricerca della verità, ha dimostrato che il disastro fu causato dall'impatto con un missile, rimanendo sempre al fianco dei familiari delle vittime.

Oltre alla sua carriera nel giornalismo, Purgatori è stato anche un autore di successo e sceneggiatore per film e fiction televisive. Ha ricoperto il ruolo di presidente di Greenpeace Italia dal 2014 al 2020, evidenziando il suo impegno ecologista. La sua passione per le tematiche ambientali si è riflessa anche nel suo programma su La7, Atlantide, in cui ha affrontato ripetutamente il tema del cambiamento climatico.

La notizia della sua morte ha suscitato numerose reazioni nel mondo dell'arte e dell'informazione. Colleghi come Corrado Guzzanti e Enrico Mentana hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo il suo talento e la sua importanza nel panorama giornalistico italiano. L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi) lo ha definito un esempio per i giovani che si avvicinano all'informazione, riconoscendo le sue qualità umane, civili e professionali. Politici di diverse fazioni, come Elly Schlein del Partito Democratico e Roberto Calderoli della Lega, hanno ricordato il suo impegno per la ricerca della verità e la sua dedizione nell'affrontare i misteri italiani.

Andrea Purgatori rimarrà nella memoria come un giornalista straordinario, un'autorità nell'inchiesta e una voce coraggiosa che ha contribuito a svelare i segreti del passato italiano. La sua assenza sarà sentita profondamente, ma il suo lavoro rimarrà un importante contributo al giornalismo d'inchiesta e alla lotta per la verità.

