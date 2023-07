A Leno il medico si prenota online

A Leno, in provincia di Brescia, il medico di medicina generale si prenota online grazie all’accordo tra MioDottore e il Centro San Luca

Comunicare in modo più semplice con il proprio medico di famiglia, prenotare visite per sé o per i propri cari anche al di fuori degli orari ambulatoriali, richiedere ricette o inviare referti, il tutto con pochi semplici clic. Questo è ciò che possono fare gli abitanti diLeno, in provincia di Brescia, grazie all’accordo traMioDottore– piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche specialistiche e con medici di medicina generale e parte del gruppoDocplanner – e ilCentro San Luca, ambulatorio di medicina generale della città.







Come funziona

I medici di medicina generale delCentro San Luca di Leno (BS) hanno scelto la tecnologia per ottimizzare la gestione delle loro agende e favorire l’accesso digitale alle cure a beneficio della collettività. Grazie all’accordo con MioDottore, infatti, i cittadini possono oraconsultare online la disponibilità del proprio medico, individuare il giorno e l’ora più comodi e prenotare autonomamente una visitaper sé o per conto di un proprio caro. È inoltre possibile spostare o cancellare gli appuntamenti erichiedere online e in totale sicurezza prescrizioni e certificati medici.

Il nuovo servizio coinvolgesei medici di medicina generale e un’infermiera –Dr. Angelo Rossi, Dott.ssa Rosangela Bravi, Dott.ssa Laura Pietra, Dott.ssa Anna Maria Savaresi, Dott.ssa Stefania Della Putta, Dott.ssa Maria Giovanna Savoldelli,Inf. Prof. Elena Trotti– ed è fruibile 24 ore su 24, inclusi weekend e festivi, direttamentedall’App o dal sito web di MioDottore, accessibile sia da computer sia da smartphone, al seguente indirizzo: https://www.miodottore.it/ strutture/centro-san-luca .

“Da sempre la mission di MioDottore è quella di servirsi della tecnologia per rendere la sanità più umana, favorendo l’accesso alle cure e alleggerendo la mole di lavoro che grava sui medici, soprattutto su quelli di medicina generale. Crediamo, infatti, che il digitale possa permettere ai professionisti della salute di riappropriarsi del tempo della cura, minimizzando quello che devono impiegare in attività burocratiche e amministrative, e offrire ai cittadini servizi sanitari sempre più efficienti. Per questo motivo siamo molto orgogliosi che il Centro San Luca abbia scelto le nostre soluzioni informatiche per ottimizzare la gestione dei pazienti, ridurre l’affollamento ambulatoriale e, in ultima analisi, abilitare un’assistenza sanitaria sempre più vicina ai suoi protagonisti.”, dichiara Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

“La tecnologia offre grandi opportunità al settore della sanità e noi abbiamo voluto coglierle mettendo a disposizione dei nostri assistiti uno strumento innovativo come MioDottore. Si tratta di un passo avanti importante per agevolare l’accesso dei cittadini di Leno alle prestazioni ambulatoriali, poiché consente di ridurre l’affollamento dello studio medico, i tempi d’attesa dei pazienti e il sovraccarico di telefonate in ingresso. Siamo sicuri che in questo modo potremo continuare ad assicurare il massimo della qualità delle nostre prestazioni professionali, che è da sempre l’obiettivo più ambizioso che ci siamo posti”,commenta ildottor Rossi Angelo, medico di medicina generale del Centro San Luca.



