La Closed Beta di Assassin's Creed Codename Jade inizia il 3 agosto

Siamo lieti di annunciare che Assassin's Creed® Codename Jade [titolo provvisorio] di Level Infinite ospiterà una Closed Beta globale su Android e iOS a partire dal 3 agosto. I giocatori possono iscriversi ora a www. assassinscreedcodenamejade.com per richiedere l'accesso e per saperne di più sul gioco.

Esplorate il cammino di Xia in Assassin's Creed® Codename Jade, ambientato nel terzo secolo a.C., all'epoca di una delle prime dinastie unificate della Cina. È appena iniziata un'era senza precedenti di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente, ma questo comporta nuove sfide e minacce in agguato.

Dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell'impero alla capitale imperiale di Xianyang, viaggiate in un mondo pieno di storia e pericoli nascosti. Difendetevi dagli Xiongnu e lavorate per smantellare le cospirazioni, assumendovi sempre maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide.



Un'avventura di Assassin's Creed gratis, ovunque e in qualsiasi momento: Level Infinite sta lavorando a stretto contatto con Ubisoft per creare una vera e propria esperienza di gioco di Assassin's Creed di alta qualità per piattaforme mobile. Arrampicatevi per le città, fate parkour da un tetto all'altro, eliminate i bersagli in vari modi e ingaggiate combattimenti emozionanti.

Un enorme open world da esplorare: Entrate nell'antica Cina e viaggiate attraverso 2.000 anni di storia! Esplorate le prestigiose dinastie dell'Oriente, difendete la Grande Muraglia e scoprite i segreti dei guerrieri di terracotta. Scoprite i paesaggi mozzafiato di Xianyang, il centro imperiale, e mescolatevi ai mercanti orientali.





Ciao a tutti,

Siamo lieti di annunciare che Assassin's Creed® Codename Jade [titolo provvisorio] di Level Infinite ospiterà una Closed Beta globale su Android e iOS a partire dal 3 agosto. I giocatori possono iscriversi ora a www. assassinscreedcodenamejade.com per richiedere l'accesso e per saperne di più sul gioco.

Esplorate il cammino di Xia in Assassin's Creed Codename Jade, ambientato nel terzo secolo a.C., all'epoca di una delle prime dinastie unificate della Cina. È appena iniziata un'era senza precedenti di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente, ma questo comporta nuove sfide e minacce in agguato.

Dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell'impero alla capitale imperiale di Xianyang, viaggiate in un mondo pieno di storia e pericoli nascosti. Difendetevi dagli Xiongnu e lavorate per smantellare le cospirazioni, assumendovi sempre maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide.

Un'avventura di Assassin's Creed gratis, ovunque e in qualsiasi momento: Level Infinite sta lavorando a stretto contatto con Ubisoft per creare una vera e propria esperienza di gioco di Assassin's Creed di alta qualità per piattaforme mobile. Arrampicatevi per le città, fate parkour da un tetto all'altro, eliminate i bersagli in vari modi e ingaggiate combattimenti emozionanti.

Un enorme open world da esplorare: Entrate nell'antica Cina e viaggiate attraverso 2.000 anni di storia! Esplorate le prestigiose dinastie dell'Oriente, difendete la Grande Muraglia e scoprite i segreti dei guerrieri di terracotta. Scoprite i paesaggi mozzafiato di Xianyang, il centro imperiale, e mescolatevi ai mercanti orientali.

Altre News per: closedbetaassassincreedcodenamejadeinizia