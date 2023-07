ARRIVA NAPOLI-NEW YORK: GRAPHIC NOVEL BASATO SUL MANOSCRITTO ORIGINALE DI FELLINI

Arancia Studio , atelier creativo italiano specializzato in fumetti e sviluppo di proprietà intellettuali, ha annunciato la sua più recente iniziativa: Napoli-New York , un graphic novel originale firmat o dal celebre autore francese Jean-David Morvan , che prende ispirazione dal manoscritto omonimo del maestro del cinema Federico Fellini . Realizzato in collaborazione con Tullio Pinelli, noto e apprezzato sceneggiatore, tra gli altri, di Opium Den , rappresenta uno degli ultimi progetti ideati dal leggendario regista, sebbene il film non sia mai stato effettivamente prodotto.





Napoli-New York è una storia che trae ispirazione da eventi storici realmente accaduti nella Napoli del 1946 , a seguito di uno dei 200 bombardamenti aerei che devastarono la città durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando Celestina , una bambina messa a dura prova da un’esistenza complicata, vede la sua casa ridotta in rovina, decide di intraprendere un viaggio con Carmine, un vispo e ingegnoso scugnizzo . I due decidono di raggiungere New York , dove vive la sorella maggiore di Celestina, Agnese, insieme al marito americano. Il loro destino prende una svolta inaspettata quando incontrano Joseph Garofalo, un irascibile ufficiale di marina che scopre i due piccoli clandestini, un evento che trasformerà profondamente le loro giovani vite.







Alla penna, l’acclamato scrittore di fumetti francese Jean-David Morvan , le cui opere hanno venduto oltre tre milioni di copie a livello globale, che per l’occasione collaborerà con l’emergente artista italiano Ste Tirasso .



“ Nel corso della mia carriera, ho dato vita a storie e universi, mi sono dedicato a biografie e adattamenti, ma mai mi era capitata l’occasione di trasformare in graphic novel una sceneggiatura pensata per il grande schermo , e tanto meno una che portasse la firma di un maestro come Fellini ” dichiara Jean-David Moran . “ Il racconto prende vita tra due città: New York , che conosco molto bene, e Napoli , che ancora devo scoprire ma che ho in programma di visitare per immergermi completamente nel suo spirito, in modo dare da riuscire a trasmettere tutte le sensazioni apprese nel tessuto della mia sceneggiatura .”



Il graphic novel sarà pubblicat o internazionalmente nel 2024 , mentre ulteriori informazioni sui partner editoriali saranno annunciate nel corso di quest’anno.



Non è tutto: l’acclamata casa di produzione romana Paco Cinematografica , celebre per aver prodotto la pellicola premio Oscar “La Migliore Offerta” di Giuseppe Tornatore – arricchita dalle musiche del premio Oscar Ennio Morricone – e per l’attesissima serie “Dostoevskij” co-prodotta con Sky Studios e firmata dai Fratelli D’Innocenzo, è attualmente all’opera sull a produzione dell’adattamento cinematografico del soggetto di Fellini e Pinelli . L’opera sarà portata sul grande schermo da Gabriele Salvatores , regista già vincitore del premio Oscar, e vedrà la partecipazione del celebre attore italiano Pier Francesco Favino.

