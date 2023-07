GFN Thursday: in arrivo un altro titolo Capcom sul Cloud - Dragon's Dogma: Dark Arisen

Questo GFN Thursday vi porta dritti sul Cloud! NVIDIA annuncia oggi che l'RPG d'azione Dragon's Dogma: Dark Arisen è il prossimo gioco di successo di Capcom ad approdare su GeForce NOW, insieme a Jagged Alliance 3 di THQ Nordic.

Inoltre, assicuratevi di dare un'occhiata a questo incredibile video in cui GeForce NOW viene mostrato in azione sulle pendici del Ben Nevis - la montagna più alta del Regno Unito, a 450 metri sul livello del mare - per celebrare i nuovi bundle di abbonamento Ultimate e Premium con la rete mobile più veloce del Regno Unito, EE.

Dal tramonto al gioco

Partite per la prima volta per la vostra grande avventura e rivisitate lo straordinario mondo di Gransys in Dragon's Dogma: Dark Arisen. Scegliete la vostra avventura, l'aspetto del vostro Arisen, la vocazione, ma anche tutti i compagni e il modo di affrontare le diverse situazioni. Viaggiate con un massimo di tre pedine, ovvero misteriosi compagni personalizzabili grazie all’intelligenza artificiale e che si dedicano a servire gli Arisen.

Con una grafica sbalorditiva ad alta risoluzione, tutti gli utenti possono godersi questo gioco su qualsiasi dispositivo: passa a Ultimate per ottenere un gameplay fino a 4K 120fps, sessioni di streaming più lunghe e RTX ON per i giochi supportati.

Pronti a giocare

Mettetevi in gioco con Jagged Alliance 3 di THQ Nordic , il nuovo capitolo della serie più amata dai fan. Recluta un esercito di mercenari unici per la scomparsa del presidente di una nazione ricca di risorse.

Questa settimana i membri potranno dilettarsi con i seguenti titoli:

Jagged Alliance 3 (Nuovo lancio su Steam , 14 luglio)

Dragon's Dogma: Dark Arisen ( Steam )

