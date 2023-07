WILD HEARTS - l’aggiornamento dei contenuti che introduce Tsukuyomi

Oggi WILD HEARTS ha ricevuto un nuovo aggiornamento dei contenuti che ha gettato la terra di Azuma nell'oscurità. Tsukuyomi, un nuovo temibile Kemono, è arrivato e sembra nutrirsi non del filo celeste, ma dei raggi solari per alimentare i suoi attacchi. Se riuscirete a sconfiggerlo, potrete forgiare nuovi set di armi e armature, ma lo “Spettro dell'Eclissi" si è certamente guadagnato il suo soprannome e non si abbatterà facilmente.

L'aggiornamento di questo mese vanta anche quattro nuove missioni di Caccia Seriale che riguardano esclusivamente i Kemono Potenti e Instabili e che metteranno sicuramente alla prova i coraggiosi cacciatori pronti alla sfida. Per saperne di più su Tsukuyomi e su queste missioni, visitate il blog di oggi.