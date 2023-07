FAN E SVILUPPATORI MOSTRANO IL GAMEPLAY DI TEST DRIVE UNLIMITED

MOSTRATI I PRIMI 30 MINUTI DI GAMEPLAY E ANNUNCIATA UNA CLOSED BETA IN UN EVENTO UNICO



TDU Connect è appena terminato e ora NACON e KT Racing ti invitano a guardare una replica di questo fantastico spettacolo di 30 minuti. Tre sviluppatori dello studio si sono uniti a tre fan di Test Drive Unlimited per mostrare insieme il primo filmato di gioco di Test Drive Unlimited Solar Crown. Ora previsto per il 2024, alcuni fortunati giocatori potranno giocare il 24 luglio 2023 durante la prima closed beta, che durerà tre giorni.

Ospiti illustri

Vivian Hughes, rappresentante di Radiant, la misteriosa organizzazione dietro la Solar Crown, ha dato il benvenuto ad alcuni illustri ospiti al TDU Connect. Alain Jarniou, direttore creativo di KT Racing; Camille Courtier, produttore associato; e Guillaume Guinet, Lead Game Designer, sono stati raggiunti da altri appassionati di sport motoristici: i creatori di contenuti di corse sim BlackPanthaa, Alex VII e Alan Boiston del Team VVV. Gli ospiti hanno avuto la fortuna di ricevere un'esclusiva demo pratica di Test Drive Unlimited Solar Crown e di dare le loro prime impressioni. La sessione di gioco ha anche evidenziato le importanti funzionalità social del gioco, che hanno permesso loro di incontrarsi, utilizzare la chat vocale integrata e partecipare insieme a missioni e gare.



Guarda il gameplay di Test Drive Unlimited Solar Crown mostrato a TDU Connect:

https://youtu.be/9nxMNoZ-wVc



Un grande giro

Durante lo spettacolo, gli ospiti hanno esplorato i diversi volti e la diversità dell'isola di Hong Kong, che è stata ricreata in scala 1:1. Il tour è iniziato al Solar Hotel, creato dal team KT Racing. Costruito sul sito di Victoria Park, nel cuore di Causeway Bay, il Solar Hotel è una meraviglia architettonica di 120 piani, alta 540 metri, con un design unico e futuristico. Dopo la visita guidata di una suite, Alain Jarniou ha continuato ad esplorare l'interno dell'edificio con una sosta nella hall dell'hotel. Progettata come centro sociale, questa maestosa sala è principalmente un luogo in cui incontrarsi, chiacchierare e riunirsi con altri giocatori. Nell'ampio open space vengono presentati i migliori piloti e vengono visualizzate le eventuali attività disponibili. È il posto perfetto per fare amicizia o alimentare rivalità!



Per migliorare ulteriormente l'esperienza social, in Test Drive Unlimited Solar Crown i giocatori possono controllare il proprio avatar personalizzato non appena scendono dall'auto. Disponibile in aree chiuse, come il Solar Hotel, questa funzione offre un'ampia varietà di interazioni e possibilità di gioco.



Sei uno Street o Sharp?

La sessione di gioco ha rivelato anche altri luoghi importanti del gioco: il quartier generale degli Sharps e le strade. Situati alle diverse estremità dell'isola, riflettono gli stili di vita dei due clan e le opinioni opposte sul lusso. The Streets ha scelto di rilevare un ex night club dove l'atmosfera buia è compensata dalle luci al neon; mentre gli Sharp hanno optato per rivitalizzare il ristorante di un hotel di lusso per dargli l'atmosfera calma e dignitosa che caratterizza il loro clan.



Ciascuno degli ospiti, che in fondo sono tutti concorrenti, si è unito al proprio clan preferito per prendere parte a una corsa frenetica, in cui hanno cercato di tagliare il traguardo al primo posto e portare gloria al proprio clan.



In una ricreazione in scala 1:1 dell'Isola di Hong Kong, partecipa a una straordinaria competizione, la Solar Crown, organizzata dall'influente Radiant. Al volante di eccezionali auto da corsa di marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo e molti altri, sei libero di esplorare i vari ambienti dell'isola o di prendere parte alle gare più popolari sull'isola di Hong Kong.

Oltre alle auto nella tua scuderia, riflesso della tua ispirazione e ricompensa per tutto il tuo duro lavoro, puoi personalizzare il tuo stile di vita come meglio credi: scegli il tuo clan, Sharp o Street, e vestiti per stupire, distinguerti dalla massa e difendi il tuo clan. Test Drive Unlimited Solar Crown conserva il DNA originale della serie, portando al contempo una visione moderna e aggiornata del gioco di corse multiplayer per offrire ai giocatori lusso, auto eccezionali e competizione, che riflettono la vita che hanno sempre sognato.



Preparati a vivere l'esperienza Test Drive Unlimited Solar Crown su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.





Altre News per: sviluppatorimostranogameplaytestdriveunlimited