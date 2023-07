Dragonflight - Fratture nel Tempo (10.1.5) è ora disponibile

Mentre i campioni e le campionesse di Azeroth affrontano le mostruosità dell'Aberrus e cercano di sconfiggere il Comandante delle Scaglie Sarkareth, i flussi temporali si agitano: Nozdormu, l'Aspetto dello Stormo dei Draghi di Bronzo, sente che la sua ora si sta avvicinando. Il nuovo aggiornamento di Dragonflight, Fratture nel Tempo (10.1.5) -ora disponibile - porterà giocatori e giocatrici in un'avventura nel tempo con Cromie, il risoluto Drago di Bronzo, per saperne di più su ciò che sta accadendo nei flussi temporali e per tentare di salvare Nozdormu dal suo destino.

Fratture nel Tempo è pieno di novità:

NUOVA SPECIALIZZAZIONE DI CLASSE: Evocatore Fortificazione

Evocatore Fortificazione È arrivata una nuova specializzazione per l'Evocatore! Gli Evocatori Fortificazione concentrano il potere dello Stormo dei Draghi di Bronzo e quello recentemente acquisito dello Stormo dei Draghi Neri per aiutare i loro alleati sul campo di battaglia con vari potenziamenti, sostenuti dai danni inflitti in battaglia, diventando la prima specializzazione di "supporto" di WoW.

NUOVA MEGA SPEDIZIONE: Alba degli Infiniti

Alba degli Infiniti Lo Stormo dei Draghi dell'Infinito, eterni nemici dei Draghi di Bronzo, ha lavorato duramente per raggiungere il suo obiettivo finale: trasformare Nozdormu, l'Aspetto del Tempo, in Murozond. Questa spedizione unicamente Mitica e con otto boss porterà i personaggi attraverso i flussi temporali per impedire allo Stormo dei Draghi dell'Infinito di riuscire nel suo intento, affrontando faccia a faccia il temibile Iridikron per la prima volta.

porterà i personaggi attraverso i flussi temporali per impedire allo Stormo dei Draghi dell'Infinito di riuscire nel suo intento, affrontando faccia a faccia il temibile Iridikron per la prima volta. NUOVE ATTIVITÀ GIORNALIERE: Fenditure del Tempo e Asilo dei Draghetti

Fenditure del Tempo e Asilo dei Draghetti Quando le Fenditure del Tempo appariranno a Thaldraszus, giocatori e giocatrici dovranno respingere gli invasori nemici provenienti da altre linee temporali per ottenere ricompense epiche, tra cui equipaggiamenti per i personaggi secondari, cavalcature, trasmogrificazioni, mascotte e molto altro.

appariranno a Thaldraszus, giocatori e giocatrici dovranno respingere gli invasori nemici provenienti da altre linee temporali per ottenere ricompense epiche, tra cui equipaggiamenti per i personaggi secondari, cavalcature, trasmogrificazioni, mascotte e molto altro.

L' Asilo dei Draghetti permette a giocatori e giocatrici di collaborare per prendersi cura dei draghetti a Valdrakken, facendo crescere diversi draghetti attraverso varie attività, incluso il Volo Draconico, per poi aggiungere nuove mascotte alla propria collezione.

permette a giocatori e giocatrici di collaborare per prendersi cura dei draghetti a Valdrakken, facendo crescere diversi draghetti attraverso varie attività, incluso il Volo Draconico, per poi aggiungere nuove mascotte alla propria collezione. NUOVA ESPANSIONE DI CLASSE : Stregone

: Stregone La classe dello Stregone sarà disponibile per tutte le razze rimanenti a esclusione dei Dracthyr, inclusi Elfi della Notte, Draenei, Pandaren e Tauren.

BILANCIAMENTI E MODIFICHE ALLE CLASSI

Come per tutti gli aggiornamenti, è in arrivo una nuova serie di bilanciamenti e modifiche per tutte le classi.

Altre News per: dragonflightfratturetempodisponibile