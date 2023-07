Nuovi giochi in arrivo con NVIDIA DLSS

Tra cui ‘DESORDRE: A Puzzle Game Adventure’, ‘SlavicPunk: Oldtimer’, ‘Jagged Alliance 3’ e altri ancora.

L'estate è arrivata e l’espansione del DLSS non si ferma.

Disponibili altri 4 giochi DLSS questa settimana!

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure e SlavicPunk: Oldtimer sono ora entrambi disponibili, con il supporto del DLSS 2. Inoltre, Testament: The Order of High Human verrà lanciato il 13 luglio con DLSS 2, mentre il 14 luglio Jagged Alliance 3 verrà lanciato con la stessa tecnologia.

I giochi DLSS 3 ricevono nuovi aggiornamenti!

Diablo IV dà il via alla ‘Season of the Malignant’ a partire dal 20 luglio, mentre il nuovo aggiornamento ‘Good Night, Good Luck’ di Dying Light 2 Stay Human è disponibile da oggi. Entrambi i giochi utilizzano il DLSS 3 per ottimizzare le loro prestazioni.

