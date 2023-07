TOWER OF FANTASY ANNUNCIA YULAN, L’ULTIMO SIMULACRO IN ARRIVO

Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato che il 18 luglio verrà introdotto l'ultimo simulacro, Yulan, in Tower of Fantasy , MORPG free to play giunto quasi al suo primo anniversario Europeo. Yulan debutterà per celebrare l'importante aggiornamento 3.0, Domain 9 Sector , rilasciato il 27 giugno scorso.



Yulan è un simulacro del gelo che usa le sue abilità marziali d'élite per guadagnarsi la reputazione di una delle più potenti combattenti del Dominio 9. È ammirata da tutti coloro che osano sfidarla perché è in grado di entrare in uno stato di completa trascendenza durante il combattimento, che le permette di concentrarsi e di raggiungere la vittoria.

Dopo aver riconosciuto la sua grande abilità, il Maestro Yu l'ha nominata Guardia della Meridiana, affidandole la responsabilità di proteggere la Meridiana Infinita. Il Maestro Yu ritiene che Yulan abbia un "cuore puro", che secondo gli antichi filosofi del Dominio 9 le permette di realizzare con facilità tutto ciò che si prefigge.

Oltre alle sue supreme abilità nelle arti marziali, Yulan brandisce l'arma più tecnologicamente avanzata di tutto il Dominio 9. Quando viene usata con i timestamp, crea un flusso d'aria che riproduce una sorta di guanto. Questo non solo la aiuta a proteggersi le mani durante il combattimento, ma aumenta anche la potenza dei suoi pugni.

