Red Dead Online: prospera come Naturalista

Numerosi animali vivono attorno ai centri abitati in costante espansione, condividendone gli spazi con gli esseri umani. Mentre alcuni vedono queste splendide creature solo come fonti di approvvigionamento o indumenti per l’inverno, i Naturalisti adottano un approccio più premuroso verso la fauna che abita i cinque Stati e ne colgono le ricompense. Ottieni RDO$ e PE doppi dalle vendite di campioni da Naturalista , sugli eventi Free Roam Proteggi l’animale leggendario e molto altro fino al 31 luglio.

BONUS PER NATURALISTI

I Naturalisti più appassionati sanno che caccia e bracconaggio non sono gli unici modi per guadagnare da un incontro ravvicinato con animali selvatici. Chi ha visitato Strawberry per acquistare il Set per campionatura (10 Lingotti d'Oro di sconto fino al 31 luglio) sa che sono disponibili grandi ricompense per ricercare o proteggere la fauna della frontiera.

Non c’è niente al mondo come trovarsi faccia a faccia con un lupo pietra di luna, un puma Sapa o un altro animale leggendario. I Naturalisti che raggiungono il rango 5 potranno avviare le missioni di avvistamento di animali leggendari dalla tenda di Harriet e ottenere PE e PE del Ruolo doppi . Proteggi il puma Sapa, il lupo pietra di luna e tanti altri per ottenere RDO$ e PE doppi sugli eventi Free Roam Proteggi l’animale leggendario.



RDO$ E PE DOPPI NELLE VENDITE DI CAMPIONI DA NATURALISTA

Estrai e consegna una serie di campioni animali utilizzando munizioni sedative non letali per addormentare i bersagli. Questo mese, consegna le tue scoperte all’ambientalista Harriet Davenport per ottenere ricompense doppie dalle vendite di campioni da Naturalista .

Inoltre, vendendo un campione a Harriet ogni settimana di questo mese otterrai le seguenti ricompense:

11-17 luglio: un'offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti Principianti o Promettenti

18-24 luglio: un'offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti Affermati o Provetti

25-31 luglio: ricompensa per ottenere la mappa del tesoro del lago Isabella

RDO$ E PE DOPPI IN EVENTI FREE ROAM PER NATURALISTI

Oltre agli eventi Free Roam Proteggi l’animale leggendario, non perderti gli inviti per il: e gli, che forniscono a loro volta

RICOMPENSE BONUS

Oltre ad esplorare la natura alla ricerca di bestie rare, questo mese ci sono altri modi per ottenere bonus e ricompense intraprendendo una serie di attività, incluse le seguenti:

Completa un Lavoro di Blood Money per ricevere il Gilet Morales marrone

per ricevere il marrone Crea un soprabito o un amuleto al negozio di Gus per ricevere 42 pallettoni incendiari per fucile a canna liscia

Completa una sessione di Fotografia naturalista per ricevere il Cappello di procione beige

per ricevere il Caccia un qualsiasi animale leggendario per ricevere il Cappello con crotalo beige

per ricevere il Prendi un campione di qualsiasi animale leggendario per ricevere i Guanti di pelliccia beige e neri a tempo limitato

per ricevere i e neri a tempo limitato Tutt i Naturalisti che questo mese giocano a Red Dead Online riceveranno 2 Esche potenti per predatori e 2 Esche potenti per erbivori

Riceverai le offerte e le ricompense entro 72 ore dal completamento.

CALENDARIO DELLE SERIE IN EVIDENZA

Questo mese, metti a dura prova le tue abilità competitive affrontando le Serie in evidenza per ottenere ricompense doppie .

11-17 luglio: Serie Si salvi chi può (Estrema)

(Estrema) 18-24 luglio: Serie Scorribanda e Bottino di guerra (Estreme)

(Estreme) 25-31 luglio: Serie del Lemoyne

ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY

Passa inosservato con questo completo elegante creato da RanaAzul dal subreddit RedDeadFashion , un abito adatto a un ricercatore, a un giardiniere o a un invitato a una festa. Visita l'emporio, i sarti aderenti o ordina questi articoli dal Catalogo per ottenere tutti i capi necessari a completare gratuitamente l'abito:

Cravatta a sbuffo

Pantaloni da città con risvolto

Gilet tradizionale

Camicetta con balze (donna) o Camicione con colletto (uomo)

(donna) o (uomo) Giacca per cavalcate (donna) o Soprabito di lana pettinata (uomo)

(donna) o (uomo) Stivali da campagna (donna) o Stivali con toppa (uomo)

(donna) o (uomo) Cappello Sagemoor (questo mese, i Naturalisti che hanno raggiunto almeno il rango 5 possono riscattare l'abito Sagemoor gratuitamente per ottenere questo elegante copricapo)





