Oltre 500 giochi in saldo presenti su GeForce NOW!

OCTOPATH TRAVELER e ‘Age of Empires II’ a un prezzo super conveniente!

In occasione del consueto appuntamento con GeForce NOW, NVIDIA annuncia che i saldi estivi di Steam presentano più di 500 giochi disponibili su GeForce NOW , acquistabili a prezzi super convenienti, con sconti fino al 90%! È arrivato il momento di fare una scorta infinita di nuovi titoli da giocare quest'estate con la qualità GeForce su tutti i dispositivi.

Inoltre, questa settimana sono 5 i nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW, sempre nell'ambito dei saldi estivi di Steam . Tra questi, la prestigiosa serie OCTOPATH TRAVELER , accompagnata da uno sconto del 50% - insieme alla demo gratuita di OCTOPATH TRAVELER II Prologue - e il gioco di successo per Xbox Age of Empires II: Definitive Edition con uno sconto del 75% . Ma anche l'intera serie Age of Empires è in sconto!

Scoprite quali sono i vostri titoli preferiti in uno dei migliori momenti dell'anno per l’acquisto: dalla serie Life is Strange di Square Enix con la versione per giocatore singolo, ai giochi d'avventura Destroy All Humans! e Darksiders III di THQ Nordic, fino al gioco di caccia Midnight Ghost Hunt dello sviluppatore di giochi indie Coffee Stain Studios.

Non sapete da dove cominciare? Attraverso l'App GeForce NOW potrete trovare facilmente i titoli da acquistare nello spazio riservato ai Saldi Estivi di Steam , altrimenti potrete individuare le etichette promozionali sui giochi partecipanti con i relativi sconti elencati. Buttatevi a capofitto nei nuovi giochi aggiunti questa settimana:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Nuovo lancio su Steam , 7 luglio)

VIAGGIATORE DI OCTOPATH

OCTOPATH VIAGGIATORE II

Demo del prologo di OCTOPATH TRAVELER II

Age of Empires II: Edizione definitiva

È possibile giocare in streaming a questi titoli con alte prestazioni anche su dispositivi poco performanti, come smartphone, tablet, Chromebook e Smart TV. Gli utenti Priority e Ultimate possono anche provare il DLSS 3 e l’ RTX ON per ottenere un'illuminazione cinematografica in tempo reale nei giochi supportati.

Altre News per: saldiestivisteam