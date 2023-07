TP-Link: oltre il 40% di sconto per Amazon Prime Day 2023

i siamo quasi: manca meno di una settimana agli Amazon Prime Day 2023, la due giorni di promozioni - martedì 11 e mercoledì 12 luglio - che coinvolgono tantissimi prodotti di numerosi settori merceologici.

Anche quest’anno, per la felicità dei suoi tanti clienti e di tutti gli appassionati di tecnologia, TP-Link c’è . Il produttore, leader mondiale nel settore del networking, aderisce all’iniziativa con un’ampia gamma di dispositivi per la connettività domestica e per la smart home, in promozione con sconti fino ad oltre il 40% sul prezzo di listino. Due le tipologie di offerte a cui sarà possibile avere accesso: “ lighting deal ” e “ best deal ”, valide solo per un periodo limitato di tempo.

Un’occasione speciale per rivoluzionare l’esperienza di accesso a Internet e di tutti i suoi servizi – streaming, gaming, comunicazione, intrattenimento, informazione – e di progettare l’abitazione del futuro con dispositivi smart home di ultima generazione affidabili, efficienti, di qualità e dall’eccellente rapporto di prezzo e caratteristiche.

Partiamo dalle soluzioni di connettività . Chi è alla ricerca di un boost di prestazioni, sicurezza e semplicità d’uso potrà rivolgere la propria attenzione ai nuovi router TP-Link dotati di standard Wi-Fi 6, tecnologia Home Shield e OneMesh. In particolare segnaliamo Archer AX53 e Archer AX72 Pro , che offrono un’esperienza premium di accesso alla rete, oltre ad avanzate possibilità di personalizzazione dei servizi. Tra i dispostivi in promozione ad un prezzo conveniente c’è anche la soluzione mesh Deco XE75 (3 unità) che, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E, abilita connessioni sulla nuova banda 6GHz, per una connettività di rete senza interruzioni anche con numerosi dispositivi connessi simultaneamente e nessun calo di segnale in tutti gli ambienti della casa o dell’ufficio.

Non mancano i potenti Range Extender per portare il segnale wireless del router anche nell’angolo più remoto dell’abitazione. Fra questi, da menzionare TP-Link RE700X che, oltre alla connettività WiFi 6 e alla tecnologia Beamforming, in grado di ottimizzare la trasmissione del segnale per ogni dispositivo connesso, mette a vostra disposizione anche una porta Gigabit per chi necessita di connessioni cablate ad alta velocità. Un’altra ottima scelta per ampliare la copertura della rete è il Kit Powerline TL-WPA4220 KIT con velocità powerline fino a 600 Mbps e Wi-Fi 2.4GHz fino a 300 Mbps.

Chi desidera allestire la perfetta smart home non potrà non approfittare delle offerte sui dispositivi della gamma Tapo , apprezzata per il suo contenuto di innovazione ed affidabilità da una vasta schiera di appassionati. Oltre agli sconti sulle videocamere di sorveglianza - più che mai utili nel periodo estivo per tenere sotto controllo la nostra casa - vi segnaliamo quelli su alcuni prodotti che davvero non possono mancare in una casa intelligente. Il primo è TP-Link Tapo P110 (2 unità) , la presa intelligente con monitoraggio dell’energia, compatibile con Alexa. Non solo potrete ottenere forti risparmi in bolletta grazie alla verifica in tempo reale dei consumi, ma potrete gestire accensione e spegnimento degli apparecchi collegati ovunque siate, grazie all’app Tapo per il vostro smartphone.

Tapo L520E è invece la lampadina Wi-Fi dimmerabile con luce neutra che raggiunge gli 806 Lumen di luminosità con un consumo di soli 8W. Anch’essa consente il monitoraggio dell’energia ed è gestibile via voce con Alexa e Google Home oppure con l’app Tapo, anche da remoto. Infine, date un’occhiata a Tapo L900-5 : la striscia LED Smart Wi-Fi con lunghezza di 5 metri in grado di riempire di luce e di colore i vostri ambienti. Si può applicare a qualsiasi superficie grazie al pratico supporto adesivo e può essere controllata sia con la voce sia con l’app dedicata per smartphone.

E questi sono solo alcuni esempi: i dispositivi TP-Link in promozione durante gli Amazon Prime Day 2023 saranno moltissimi. Tutti i prodotti e le offerte saranno disponibili sul brand store dell’azienda.

Alcuni saranno già in promo dalla sera di lunedì 10 luglio , occhi aperti!

