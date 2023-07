Yard Reaas migliora nel Real Estate, grazie all’IA di Ammagamma

Ammagamma e il Gruppo Yard Reaas annunciano la loro collaborazione innovativa che vede l’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale al mondo real estate . L’obiettivo ultimo è di migliorare il livello di qualità dei servizi immobiliari offerti al cliente, grazie a una maggiore efficienza dei processi gestionali e produttivi dell’azienda.

Yard Reaas è un gruppo indipendente leader in Italia nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari. Con oltre 30 anni di esperienza e 200 risorse interne distribuite nelle sedi di Milano (headquarter) e Roma, offre ai propri clienti - tra cui investitori italiani e stranieri, banche, SGR/fondi, gruppi industriali, fondi di private equity e family office - una consulenza trasversale di tipo tecnico, ambientale, valutativo e gestionale, con riferimento a tutte le tipologie di asset class, sia in ambito prime che distressed. Da oltre due anni, Yard Reaas collabora con il team di Ammagamma nella ricerca e applicazione di soluzioni di alto impatto innovativo e tecnologico in più aree:

- la Robotic Process Automation (RPA) del ciclo passivo, sia in ambito amministrazione e Controllo del Gruppo, sia in ambito property management lato clienti;

- la Intelligent Document Processing tramite la piattaforma Adoc che permette di estrarre e classificare grandi volumi di documenti relativi agli immobili in tempi molto brevi.

Entrambi i progetti hanno un enorme impatto sui processi aziendali, sulla produttività di Yard Reaas e permettono ai clienti di avere a disposizione strumenti di classificazione e archiviazione intelligente della documentazione relativa ai loro immobili.

Paolo Perrella , Corporate Director del Gruppo Yard Reaas, e Gian Luca Beneventi , COO di Ammagamma, raccontano il progetto di collaborazione in questo video: https://youtu.be/mXe8mGFIjR4

