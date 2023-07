Proscenic: le offerte per l’Amazon Prime Day

In occasione dell’evento annuale dedicato allo shopping online, dall’11 al 12 luglio, tanti prodotti del brand saranno in promozione (con sconti dal 16 fino al 40% sul prezzo di listino)



Come ogni anno sta arrivando uno dei momenti più attesi dagli appassionati di shopping online: l’Amazon Prime Day, l’evento dedicato agli utenti di Amazon Prime. Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, si sta preparando all’occasione con una selezione di prodotti scontati, dal 16 fino al 40% sul prezzo di listino: robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa. Le offerte e gli sconti esclusivi saranno disponibili dall’11 al 12 luglio.



DustZero S3è l’aspirapolvere senza fili progettato per offrire le performance più avanzate e un'esperienza di pulizia senza pensieri, grazie alla sua innovativa base di svuotamento polvere. La più importante caratteristica del nuovo arrivato nella famiglia di aspirapolvere senza fili di Proscenic è proprio la sua capacità di raccogliere e conservare automaticamente la polvere, con grandi vantaggi in termini di igiene e pulizia: è infatti dotato di un vano completamente sigillato, che consente di rimuovere con estrema facilità il sacchetto per la polvere, di grande dimensione, che può contenere fino circa 30 giorni di polvere.

Prezzo originale S3: 399,00€

Sconto del -16%: 339€



I robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10 sono tra le ultime novità di casa Proscenic. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. Dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright, possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi.L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere dotato di base di svuotamento automatico.

Prezzo originale X1: 499,00€

Sconto del -26%: 369€

Prezzo originale V10: 399,00€

Sconto del -40%: 239€



Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T è caratterizzato da un design minimal ed elegante. Con una potenza di aspirazione molto elevata, 3000Pa, consente di aspirare facilmente polvere, capelli e qualsiasi tipo di sporcizia. Inoltre, consente di lavare e aspirare allo stesso tempo, grazie al suo contenitore 2-in-1.



Prezzo originale 850T: 239€

Sconto del -30%: 169€



Il P12 è l’aspirapolvere senza fili che fa dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri punti cardine. Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata e di un motore brushless che gli garantisce un’aspirazione da 33000 Pa (120AW) raccoglie efficacemente dal pavimento qualsiasi tipo di sporcizia. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per garantire prestazioni eccellenti anche in caso di grovigli di capelli.

Prezzo originale P12: 239,00€

Sconto del -30%: 169,15€







P11 Smart è un potente aspirapolvere senza fili con aspirazione ultra-forte da 30000 PA. Dotato di display touch e connesso all’app smart, grazie alla tecnologia VBoost aumenta automaticamente la forza di aspirazione quando incontra un ostacolo, come un tappeto. La batteria ha lunga durata, con autonomia fino a 60 min. È compatibile con il set di spazzole specificatamente progettato da Proscenic per i proprietari di animali domestici che, si sa... lasciano i loro peli ovunque in giro per casa! Oltre al P11 Smart, è in offerta anche la scopa elettrica P11 Animal.

Prezzo originale P11 Smart: 239,00€

Sconto del -29%: 169€

Prezzo originale P11 Animal: 199,00€

Sconto del -31%: 139€



Dotato di un motore ad alta efficienza da 350 W, l’aspirapolvere senza fili i10 può generare fino a 25000 PA di aspirazione, per pulire efficacemente qualsiasi pasticcio. La batteria rimovibile da 2200 mAh permette un utilizzo fino a 50 minuti e si ricarica velocemente (120-150 minuti).

Prezzo originale i10: 199,00€

Sconto del -29%: 139€



Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in una sola azione, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart. L’offerta è valida per modelli nelle colorazioni grigio e azzurro.

Prezzo originale WashVac F20: 399,00€

Sconto del –25%: 299€



Le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l'applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.

Prezzo originale T20: 99€

Sconto del -20%: 79€

Prezzo originale T21: 139€

Sconto del -29%: 99€

Prezzo originale T22: 139€

Sconto del -30%: 97€

Prezzo originale T31: 199€

Sconto del -25%: 149€



