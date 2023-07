FARMING SIMULATOR 22: ANNUNCIATO IL TERZO PACK

ANNUNCIATO IL TERZO PACK DEL SECONDO ANNO, CHE INCLUDE NUOVE MAPPE E MACCHINE









È in arrivo il Pack HORSCH AgroVation: a soli pochi giorni dall’uscita del Hay & Forage Pack, GIANTS Software ha già annunciato il prossimo contenuto per Farming Simulator 22. L’editore e sviluppatore del gioco pubblicherà nuovi contenuti per PC e console il prossimo 25 luglio con l’aggiunta di nuove mappe e 14 nuove macchine del produttore tedesco HORSCH.



Il trailermostra un’anteprima dei nuovi contenuti.

RIPRODUZIONE FEDELE DELLA REALE AGROVATION FARM

Verrà inclusa nel gioco anche la fattoria AgroVation di HORSCH che si trova a Knežmost, nella Repubblica Ceca, perfettamente riprodotta come la controparte reale. La fattoria, con i suoi campi sia piccoli che grandi e gli edifici di stoccaggio, è stata digitalizzata per Farming Simulator 22 ed i giocatori potranno utilizzare per la prima volta nel gioco una serie di nuovissime macchine di HORSCH.

14 NUOVE MACCHINE DI HORSCH

Lavorazione del terreno efficiente, preparazione del letto di semina, semina e altro ancora: il pacchetto HORSCH AgroVation includerà efficienti macchine con un alto livello di prestazioni come la macchina di precisione per piantare Maestro 24.50 SV, la seminatrice Avatar 12.25, la sarchiatrice Cura 24 ST o la trinciatrice Cultro 12 TC e la zappa Transformer 12 VF. Di seguito trovate la lista completa:

• Avatar 12.25 SD (Seminatrice)

• Cultro 9 TC (Trinciatrice)

• Cultro 12 TC (Trinciatrice)

• Cura 24 ST (Sarchiatore)

• Finer 6 SL (Coltivatore Superficiale)

• Joker 8 RT (Erpice a Dischi)

• Maestro 9.75 RX (Piantatore di Precisione)

• Maestro 24.50 SV (Piantatore di Precisione)

• Partner 1600 FT (Serbatoio Aggiuntivo)

• Pronto 3 DC (Seminatrice)

• Pronto 6 DC (Seminatrice)

• Taro 6 SL (Seminatrice)

• Tiger 8 MT (Coltivatore)

• Transformer 12 VF (Zappa)

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One; Il Pack HORSCH AgroVation è prenotabile da ora e sarà pubblicato il 25 luglio. È disponibile anche il Season Pass Year-2 che include il Pack HORSCH AgroVation, tre pack aggiuntivi e l’espansione Premium – e permette ai giocatori di risparmiare fino al 30% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti.

