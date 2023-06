BlizzCon torna ad Anaheim il 3 e il 4 novembre 2023

La festa di Blizzard Entertainment dedicata ai propri giochi e alla propria community torna allo Anaheim Convention Center il 3 e il 4 novembre



Una seconda tornata di biglietti sarà disponibile il 22 luglio 2023



Unitevi a noi dal vivo o virtualmente grazie alle dirette gratuite di tutti gli eventi sul palco

La BlizzCon, la convention globale di due giorni dedicata ai videogiochi di Blizzard Entertainment, nel 2023 torna dopo quattro anni d'assenza il 3 e il 4 novembre ad Anaheim, in California, con la prima tornata di biglietti in vendita l'8 luglio. Quest'anno la BlizzCon sarà un'esperienza unica e coinvolgente, che trasporterà i visitatori negli universi di Warcraft®, Diablo® e Overwatch® grazie a enormi installazioni, opere d'arte e spazi dove incontrare amici e scoprire cosa ha in serbo il futuro per i nostri titoli. In più, chi desidera assistere alla BlizzCon 2023 online potrà farlo gratuitamente grazie alla copertura streaming in diretta di tutti gli eventi sul palco.



Il primo lotto di biglietti per la BlizzCon sarà disponibile dalle ore 19:00 CEST di sabato 8 luglio tramite AXS su AXS.com, mentre il secondo sarà in vendita dalle ore 19:00 CEST del 22 luglio.

"Siamo entusiasti di poter nuovamente accogliere tutti ad Anaheim per la BlizzCon 2023”, afferma April McKee, Produttrice esecutiva della BlizzCon. "Quest'anno ci siamo concentrati ulteriormente sul fornire alla community un'esperienza straordinaria, sia in presenza che virtuale, proponendo attività accattivanti e immersive in tutto lo Anaheim Convention Center e fornendo dirette streaming gratuite di tutti i contenuti sul palco dell'evento per i nostri fan in tutto il mondo. Abbiamo preparato tantissime cose emozionanti e non vediamo l'ora di incontrarvi tutti là!"

"Giocare significa stabilire legami con gli altri, creare ricordi e soprattutto divertirsi: la BlizzCon è una celebrazione di tutte queste cose”, dice Mike Ibarra, Presidente di Blizzard Entertainment. "I nostri giocatori sono il fulcro di ciò che rende grande la BlizzCon e sia che si uniscano a noi dal vivo o virtualmente, non vediamo l'ora di poter mostrare loro cosa riserva il futuro per Blizzard".

I biglietti d'ingresso standard, in vendita al prezzo di 299 $, comprendono:

il biglietto per partecipare all'evento di persona

oggetti di gioco

lo zaino ufficiale della BlizzCon

accesso anticipato al BlizzCon Store

È disponibile anche il Portal Pass, che al prezzo di 799 $ include tutti i vantaggi del biglietto standard oltre a:

coda di ammissione separata

coda di sicurezza separata

accesso esclusivo al Portal Pass Lounge

aree private, sala spettatori privata, esperienze di gioco in prima persona, servizio di concierge e altro

accesso anticipato allo Anaheim Convention Center (solo lounge, venerdì e sabato)

