GAREGGIA E OTTIENI PREMI IN-GAME CON LE SFIDE MENSILI DI LUGLIO DI F1 23

Sblocca la livrea della Oracle Red Bull Racing del Gran Premio di Miami nella sfida Hot Lap del Gran Premio d’Austria di F1 World



I nuovi eventi F1 Replay permettono ai giocatori di riscrivere la storia dei Gran Premi con le griglie di partenza della stagione reale





Oggi Electronic Arts ha confermato le prime sfide della stagione reale di EA SPORTS F1 23 e gli oggetti gratuiti disponibili tramite ‘F1 World’, il nuovo hub che mette in contatto i piloti con diverse modalità di gioco per vivere lo sport che amano attraverso contenuti giornalieri, settimanali e stagionali. Nel corso della stagione, F1 ® 23 offrirà ai giocatori nuovi contenuti, tra cui scenari curati dallo studio, gare multigiocatore, Grand Prix Community e sfide Hot Lap. I giocatori potranno ottenere ricompense esclusive legate alla stagione 2023, come le livree in edizione speciale, i caschi dei piloti, le tute da gara e altro ancora. Come bonus, inoltre, tutti i giocatori che si collegheranno durante il weekend del Gran Premio d'Austria riceveranno il casco da gara in edizione speciale di Max Verstappen per il Gran Premio di Miami*.



"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per collaborare a stretto contatto con la Formula 1 e le scuderie di F1, e F1 World ci permette di creare sfide che riflettono la stagione reale e far ottenere ai giocatori oggetti unici ed esclusivi, da utilizzare nel corso della stagione", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "F1 Replay è un ulteriore grande passo avanti che permette ai giocatori di immergersi nel Gran Premio precedente e riscrivere la storia gareggiando con la stessa griglia".



Ogni mese, ‘F1 World’ ospiterà una serie di sfide che metteranno alla prova anche i giocatori più esperti. Per presentare gli aggiornamenti regolari dei contenuti e celebrare il Gran Premio d'Austria di questo fine settimana, i giocatori possono partecipare a una sfida Hot Lap al Red Bull Ring e ricevere subito l'iconica livrea dell'Oracle Red Bull Racing del Gran Premio di Miami da utilizzare nelle modalità F1 World’ e Carriera Scuderia. Si possono ottenere ulteriori oggetti di ‘F1 World’ con le ricompense bronzo, argento e oro, in base al tempo di un giro in pista.



Disponibile a partire da luglio, il nuovissimo F1 Replay consente ai giocatori di F1 di dimostrare di avere le carte in regola rivivendo la gara precedente e prendendo il posto di uno dei 20 piloti nella replica del Gran Premio. I giocatori possono mettere in mostra le loro abilità con la riproduzione fedele delle griglie di partenza del giorno della gara e vedere se sono capaci di eguagliare o migliorare le prestazioni dei piloti. F1 Replay" apparirà in ‘F1 World’ dopo un weekend di gara.



‘F1 World’ è solo una delle emozionanti modalità di gioco che attendono i giocatori alla griglia di partenza in F1 23, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. Oltre a competere sui circuiti della stagione 2023 con tutti i piloti e le scuderie, i giocatori possono provare sulla propria pelle le emozioni della Formula 1 in ‘Braking Point 2’, vivere l'intensità delle corse con la guida migliorata per i giocatori al volante grazie al feedback dei veri piloti di F1 e la nuovissima tecnologia Precision Drive per il controller, e infine connettersi e gareggiare con piloti di pari abilità grazie al nuovo sistema di valutazione della sicurezza, che favorisce un ambiente di gara competitivo leale.



Altre News per: sfidemensililuglio