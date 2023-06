ROBOCOP: ROGUE CITY CLOSED BETA

Avviso a tutti i cittadini: Omni Consumer Products (OCP) invita a prendere parte a un programma speciale per il progetto RoboCop: Rogue City durante una closed beta dal 3 al 9 Luglio su Steam. Sebbene solo i cittadini più onesti saranno selezionati per questo programma d'élite, ti invitiamo a fare domanda.





Il tuo senso del dovere sarà premiato poiché tutti i cittadini che prenderanno parte alla closed beta riceveranno un codice promozionale del 30% da utilizzare su nacongaming.com *, oltre a un codice PC per accedere all' artbook digitale del gioco, disponibile al momento del lancio.





La registrazione è disponibile qui









Informazioni su RoboCop: Rogue City

Diventa l'iconico eroe in parte uomo, in parte macchina, tutto poliziotto mentre cerca di portare giustizia nelle strade pericolose e piene di criminalità della vecchia Detroit. Armato della tua fidata Auto-9, forza costruita in fabbrica, anni di esperienza nella forza e una varietà di strumenti a tua disposizione, combatterai le forze che cercano di distruggere la città che chiami casa in una nuovissima caccia esplosiva in prima persona per la verità. Hai il potere di decidere come soddisfare le direttive primarie a modo tuo, ma man mano che la storia si svolge procedi con cautela perché la corruzione e l'avidità non conoscono limiti.





RoboCop: Rogue City è stato creato dallo studio di sviluppo Teyon e dall'editore di videogiochi NACON in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer (MGM), una delle principali società di intrattenimento specializzata nella produzione di film e contenuti TV premium. RoboCop: Rogue City è previsto per il rilascio su PC e console nel settembre 2023.





Ulteriori informazioni su RoboCop: Rogue City saranno condivise in un secondo momento.

Altre News per: robocoproguecityclosedbeta