Hearthstone si prepara a fare il botto con TITANI, l'ultima espansione in arrivo ad agosto

PREPARATEVI, MORTALI! Gli dèi dell'universo di Warcraft sono giunti sul pianeta di Azeroth. Dalla loro città, Ulduar, i Titani usano forge enormi per creare le razze che popoleranno il mondo, preparandole al successo! Questa espansione è ricca di tecnologie avanzate dei Titani con 145 carte inedite, tra cui 11 servitori Titani Leggendari, e una nuova abilità: Forgia. Torna inoltre l'abilità: Magnetismo, e ci sarà una svolta imprevedibile per la modalità Classica.



ATTINGI AL POTERE DEI TITANI

L'espansione TITANI contiene 145 carte collezionabili inedite e arriverà ad agosto!

Il Mega Pacchetto di Preacquisto di TITANI include 80 buste, 5 buste Dorate, 1 Leggendaria Pregiata casuale, 1 Leggendaria Dorata casuale, il modello eroe e il dorso Inge Cavaliere della Morte e una carta Leggendaria Diamante Zilliax. Il Pacchetto Standard include 60 buste, 2 carte Leggendarie non Dorate casuali e il dorso Inge.

Effettuando l'accesso a partire dal 27 giugno, i giocatori e le giocatrici riceveranno Prigione di Yogg-Saron, la prima carta Luogo Leggendaria Generica!

INTRODUZIONE DI MECCANICHE TUTTE NUOVE

Nuovi servitori Titani: Il pantheon dei Titani ha plasmato Azeroth grazie alle sue tecnologie, ma ora tocca a te! Gli undici Titani hanno tutti un'abilità passiva e tre abilità aggiuntive specifiche della classe che rappresentano. Potrai giocare una delle abilità in ogni turno e, dopo averle usate tutte e tre, i Titani attaccheranno normalmente. Usa le abilità in modo strategico per sfruttare al massimo il tuo Titano!

Il pantheon dei Titani ha plasmato Azeroth grazie alle sue tecnologie, ma ora tocca a te! Gli undici Titani hanno tutti un'abilità passiva e tre abilità aggiuntive specifiche della classe che rappresentano. Potrai giocare una delle abilità in ogni turno e, dopo averle usate tutte e tre, i Titani attaccheranno normalmente. Usa le abilità in modo strategico per sfruttare al massimo il tuo Titano! Nuova abilità: Forgia: Puoi potenziare le carte con l'abilità Forgia mentre sono nella tua mano. Per farlo, consuma due Mana e trascina la carta sul tuo mazzo. Questa azione è definita "forgiatura"; la carta tornerà subito nella tua mano con meccanica potenziata.

Puoi potenziare le carte con l'abilità Forgia mentre sono nella tua mano. Per farlo, consuma due Mana e trascina la carta sul tuo mazzo. Questa azione è definita "forgiatura"; la carta tornerà subito nella tua mano con meccanica potenziata. Ritorno dell'abilità: Magnetismo : L'amata abilità Magnetismo, introdotta per la prima volta nell'espansione "Operazione Apocalisse", torna in campo in versione migliorata! Ora le carte con Magnetismo non richiedono più uno spazio sul tabellone per unirsi ad altre, perciò potrai costruire una formazione più potente.

UNA SVOLTA IMPREVEDIBILE PER LA MODALITÀ CLASSICA

A partire dalla patch 26.6, Hearthstone sostituirà la modalità Classica con una nuova modalità chiamata Imprevedibile ! Imprevedibile è una modalità di Hearthstone con stagioni a rotazione regolare, ognuna con una variante imprevedibile sulle regole! I formati Imprevedibile possono includere selezioni di carte e regole di gioco speciali.

Ad accoglierci nella prima stagione ci sarà Nuova Era, un formato senza tempo che include il set Principale e tutti i set da Ceneri delle Terre Esterne in poi. Man mano che nuovi set vengono aggiunti al gioco, si uniranno alla selezione di Nuova Era e potrebbero tornare di tanto in tanto.

Per questa stagione, ci sarà anche una variante speciale per le regole nel formato Nuova Era: non sono ammesse le Generiche . Questo ti permetterà di riutilizzare le carte precedenti, ma con occhi nuovi!

RITORNA IL FESTIVAL DEL FUOCO

Unisciti agli annuali festeggiamenti di Mezza Estate dall'11 luglio all'1 agosto, con missioni speciali in occasione dell'evento e premi sia per Hearthstone tradizionale che per Battaglia, tra cui un bel po' di buste, il modello per Cacciatore di Demoni Illidan Scia di Fuoco e il modello eroe della Battaglia Cobaldo Accumulascintille.





Altre News per: hearthstonepreparafarebottotitaniultimaespansione