Collezione Snapmag di Celly: i supporti dedicati agli appassionati delle due ruote

Con l’arrivo dell’estate aumentano le gite fuori porta, le scampagnate e la voglia di muoversi su due ruote; è l’occasione perfetta, soprattutto quando si è in vacanza, per godersi le belle giornate di sole e prendersi finalmente una pausa dal traffico forsennato delle città.

Celly , brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, propone la soluzione ideale: la collezione di supporti SNAPMAG , studiata nello specifico per bici e moto e adatta a tutte le occasioni in cui si ha la necessità di avere lo smartphone a disposizione e a portata di mano. Quello che accomuna le nuove referenze è la loro tecnologia: il fissaggio a incastro è abbinato al sistema magnetico , per una presa salda in grado di assicurare lo smartphone e proteggerlo su ogni strada, anche durante i percorsi ad alta intensità. Un’ulteriore garanzia di sicurezza di questi nuovi supporti è il sistema anti-vibration, in grado di attutire le vibrazioni a cui generalmente è soggetto il telefono mentre si è alla guida.

SNAPMAGBIKEBK è il supporto ideato appositamente per il manubrio di bici, moto e monopattini. L’inclinazione della testina è regolabile, per poter agganciare ed utilizzare lo smartphone comodamente, sia con orientamento verticale che in orizzontale.







Per gli amanti delle attività outdoor e le escursioni su due ruote la soluzione dedicata è SNAPMAGFLEXBK : il supporto, dotato di case protettivo anti-pioggia, è perfetto anche per proteggere lo smartphone da fango o polvere, diventando così il must-have per i percorsi più avventurosi.







Infine SNAPMAGMIRRORBK , che permette di essere agganciato allo specchietto della moto con un sistema di fissaggio a vite. Anche in questo caso la massima praticità è garantita dalla testina regolabile, che può essere ruotata a 360° in modo da utilizzare lo smartphone nella maniera più comoda per il guidatore.

Inclusa nella confezione di tutti e tre i modelli c’è una placca magnetica che permette di agganciare lo smartphone ai supporti della collezione. Grazie all’adesivo 3M, si applica sul retro del dispositivo o della cover, ed è universale. La placca ( SNAPMAGPLATEBK ) può essere acquistata anche separatamente.

Altre News per: collezionesnapmagcellysupportidedicatiagliappassionati