FARMING SIMULATOR 22: ANNUNCIATA LA PREMIUM EDITION E L’ESPANSIONE PREMIUM

Sono stati annunciati oggi nuovi contenuti di qualità per gli agricoltori virtuali: con l'imminente edizione Premium di Farming Simulator 22, l'editore e sviluppatore GIANTS Software è sicuro di soddisfare i sogni e le richieste degli agricoltori. I contenuti della nuova espansione Premium saranno presentati sul palco della FarmCon di quest'anno: un’anteprima è già inclusa nel nuovo trailer.

Oltre al gioco base Farming Simulator 22, celebrato dalla critica a livello internazionale, saranno presenti sei mappe, sette pacchetti di contenuti ufficiali e due espansioni. I nuovi agricoltori e chi già ha provato il prodotto in precedenza troveranno un’infinità di nuove divertenti attività agricole alla portata di tutti sia in modalità co-op che competitiva. Appuntamento per il 14 novembre su PC e console – sia in versione digitale che retail.

L'ESPANSIONE INCLUDE COLTURE, MAPPE E MACCHINE

L'espansione Premium, disponibile anche separatamente, è parte di questa versione e introduce una nuova mappa: Zielonka, un ambiente dell'Europa centrale, perfetto per coltivare ortaggi, come carote, pastinache e barbabietola rossa che si aggiungono all'elenco di 20 colture complessive disponibili, insieme nuovi stabilimenti e catene di produzione.

Oltre 35 veicoli ed attrezzi si aggiungeranno al parco macchine disponibile, come sempre riprodotti digitalmente con maniacale dettaglio. Debuttano nella serie i produttori Dewulf, Gorenc, Agrio e WIFO mentre sono state aggiunte altre macchine di BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ e altri marchi.

LA VERSIONE INCLUDE I CONTENUTI DELL’ANNO 1 E 2

La ricchissima versione Premium Edition di Farming Simulator 22 contiene anche i seguenti pacchetti: Antonio Carraro Pack, Kubota Pack, Vermeer Pack, Göweil Pack, Hay & Forage Pack, oltre a due pacchetti non ancora annunciati. A completare questa nuova versione sarà presente la Platinum Expansion incentrata sulla silvicoltura, che ha dato il benvenuto a Volvo nella serie e includeva molti altri marchi, nuove meccaniche di gioco, una nuova mappa e altro ancora.

La versione Farming Simulator 22: Premium Edition sarà disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One dal 14 novembre. Includerà Farming Simulator 22, sette pacchetti di contenuti ufficiali, due espansioni, centinaia di macchine e sei mappe, ed è la più ricca versione di Farming Simulator mai prodotta. L’espansione Premium Expansion che sarà inclusa in questa versione definitiva è anche disponibile separatamente all’acquisto.

