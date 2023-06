FRITZ!Box 6850 5G: Internet veloce sempre e ovunque

Il FRITZ!Box 6850 5G è la soluzione ideale per essere sempre connessi in mobilità anche quando DSL e cavo non sono disponibili. Non importa se al mare o in montagna, con FRITZ! puoi sempre navigare alla massima velocità.







Hotspot intelligente

Il FRITZ!Box 6850 5G è la soluzione ideale per la casa vacanze o per una casa con giardino. La rete 5G è sempre più presente nel territorio e configurare il FRITZ!Box 6850 5G è semplice e non ha bisogno dell’intervento di un tecnico.

Inoltre, avrete a disposizione tutte le funzioni di un FRITZ!Box che vi aiuteranno a rendere la vostra casa una vera e propria Smart Home : con il FRITZ!Box 6850 5G avrete molto più di un semplice hotspot mobile.

Internet sempre con te

Perché non portare il FRITZ!Box 6850 5G in vacanza con voi? Molto spesso nelle case vacanza la connessione a Internet è di scarsa qualità o addirittura inesistente. Con FRITZ! potete collegare facilmente i vostri dispositivi e godervi lo streaming, i giochi o semplicemente di navigare in Internet. AVM propone anche una serie di prodotti con connessione LTE , utilizzabili direttamente su una connessione DSL.

FRITZ!Box 6850 5G premiato come miglior router per connessioni mobili

Stiftung Warentest, il più grande istituto indipendente per i prodotti di consumo in Germania, ha premiato il FRITZ!Box 6850 5G con un voto complessivo “buono” risultando vincitore del test rispetto ai modelli di altri produttori. Inoltre, il FRITZ!Box 6850 5G ha ricevuto il voto più alto nelle categorie "Consumo energetico" e "Protezione dei dati".



La “Stiftung Warentest” è un’organizzazione e fondazione tedesca per i consumatori, nota per i suoi ampi e complessi test di qualità. Tutte le ricerche e i test internazionali sono solitamente portati avanti assieme ai membri dell’organizzazione “ombrello” International Consumer Research & Testing (ICRT), con sede a Londra e di cui anche Altroconsumo è membro.

