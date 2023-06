DEADLOCK, nuovo Agente in arrivo su VALORANT

La nuova Guardiana di VALORANT, l'agente norvegese Deadlock, si serve di una rivoluzionaria varietà di nanofilo per difendere il campo di battaglia dagli assalti più letali. Nessuno può eludere la sua vigile sorveglianza, né sopravvivere alla sua irriducibile ferocia.



Le abilità di Deadlock:



Rete gravitazionale (C)



EQUIPAGGIA una granata GravNet. Usa il pulsante di FUOCO per lanciarla. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per lanciare la granata dal basso verso l'alto. La GravNet esplode all'atterraggio, costringendo i nemici investiti dall'esplosione ad accovacciarsi e a muoversi lentamente.



Sensore sonico (Q)



EQUIPAGGIA un sensore sonico. Usa il pulsante di FUOCO per piazzarlo. Il sensore monitora un'area in attesa di rumori emessi dai nemici, investendola con un effetto stordente se rileva rumore di passi, spari o altri rumori significativi.



Rete di protezione (E)



EQUIPAGGIA un disco contenente la rete di protezione. Usa il pulsante di FUOCO per lanciarlo in avanti. All'atterraggio, il disco genera una serie di barriere a raggiera che bloccano il movimento dei personaggi.



Annientamento (X)



EQUIPAGGIA un acceleratore di nanofilo. Usa il pulsante di FUOCO per emettere un impulso di nanofili che intrappola in un bozzolo il primo nemico con cui entra a contatto. Il nemico intrappolato viene trascinato lungo un tracciato di nanofili e muore se ne raggiunge la fine, a meno che non venga liberato. Il bozzolo di nanofilo è distruttibile.



" Con Deadlock, volevamo creare un agente per quei giocatori che vogliono mantenere la propria posizione in modo reattivo sfruttando le abilità, invece di dover sistemare l'attrezzatura in anticipo. Speriamo verrà apprezzata dai giocatori a cui piace adattare la propria strategia in corso d'opera e che si basano sulle informazioni che raccolgono dai propri avversari. " Ha dichiarato Alexander Mistakidis, progettista di gioco.



L'Episodio 7 Atto I di VALORANT introduce anche un nuovo pass battaglia e la linea di modelli Nuova frontiera. Ispirato da forme e design futuristici, il pass battaglia includerà oggetti come il Phantom Materiale composito e l'Operator Fard. Tra gli altri oggetti del pass battaglia, ci saranno gli spray Labirinto di fumo e Pila di pancake.



LINEA DI MODELLI NUOVA FRONTIERA



Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, Nuova frontiera miscela Far West e neo-futurismo per creare la perfetta linea di armi. Agile ma soprattutto potente, questa nuova linea garantisce il dominio della Frontiera per molti secoli a venire.



NUOVO PASS BATTAGLIA



Di seguito, infine, le principali caratteristiche del nuovo Pass Battaglia:





Prezzo: 1000 VP





Oggetti principali

Digihex fantasma

Carta giocatore Occhio alle sorprese

Accessorio arma Slurp

Spray Avventure in scatola

Phantom Materiale composito

Coltello Materiale composito

Carta giocatore Inarrestabile // Cypher

Operatore Fard

Bulldog Digihex

Spray Ora calmiamoci...

Accessorio arma Sorpresa pinguinea

GratuitoA pagamentoL’Episodio 7 Atto I di VALORANT inizierà il prossimo 27 giugno 2023.

Altre News per: deadlocknuovoagentearrivovalorant