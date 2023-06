RIOT GAMES ANNUNCIA "SPIRITO GUERRIERO", UN EVENTO ESTIVO SU PIÙ GIOCHI CHE INIZIA IL 20 LUGLIO









Quest'estate, un nuovo evento ispirato all'adrenalina e allo spirito competitivo dei picchiaduro introduce contenuti di gioco su "League of Legends", "League of Legends: Wild Rift", "Teamfight Tactics" e "Legends of Runeterra"







Oggi, Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi, ha annunciato Spirito Guerriero, un evento adrenalinico della durata di sei settimane che coinvolge il mondo di Runeterra portando nuovi contenuti di gioco su "League of Legends", "League of Legends: Wild Rift", "Teamfight Tactics" e "Legends of Runeterra". Spirito Guerriero è l'omaggio di Riot Games al genere picchiaduro: trae ispirazione dalla profonda risonanza emotiva e dai momenti incentrati sui personaggi tipici dei giochi di lotta, e dagli archi narrativi che raccontano lo svolgersi di tornei negli anime. L'evento includerà nuove modalità di gioco, aspetti, funzionalità di gameplay e altro ancora in tutti i quattro titoli di Riot Games ambientati su Runeterra. Spirito Guerriero inizia in tutto il mondo giovedì 20 luglio e terminerà lunedì 28 agosto.



L'universo alternativo di Spirito Guerriero trasporterà i giocatori in un mondo colorito e variegato in cui gli sfidanti combattono per dimostrare il proprio valore lottando nell'evento più importante del mondo, il "Torneo delle Anime". La competizione, organizzata dal misterioso Occhio divino, è l'occasione in cui guerrieri con abilità straordinarie si danno battaglia finché non ne rimane soltanto uno.





"Siamo davvero entusiasti per la gamma di esperienze diverse distribuite in tutto l'ecosistema di League of Legends che costituiscono l'evento Spirito Guerriero", ha dichiarato Andrei van Roon, Responsabile di League Studio. "Arena, Rissa d'anime e Duello Tag permetteranno di giocare rispettivamente a League of Legends, Teamfight Tactics e Wild Rift in nuovi modi che siamo convinti offriranno un'esperienza davvero innovativa. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ne penseranno i giocatori dopo aver provato le nuove modalità."

I giocatori potranno vivere tutta l'azione dell'evento Spirito Guerriero su quattro titoli:

Su League of Legends, il MOBA per PC più giocato al mondo, usciranno una nuova modalità di gioco, 12 nuovi aspetti Spirito Guerriero, un'esperienza di metagioco all'interno del client, un nuovo campione e altro ancora

Nuova modalità di gioco: Arena

Arena è una nuova modalità di gioco di League of Legends in cui quattro squadre di due giocatori ciascuna si affrontano a rotazione in una serie di turni di combattimento. Dopo ogni turno, i contendenti possono potenziarsi con Impianti unici finché solo una squadra sarà rimasta in vita. Il combattimento si svolge su quattro diversi campi di battaglia che variano per dimensioni, densità del terreno e tematica. I campioni dell'universo Spirito Guerriero appariranno di tanto in tanto durante le partite per aiutare od ostacolare i giocatori

Nuovo campione: Naafiri, il segugio dai cento morsi

Aspetti: Samira Spirito Guerriero (supremo), Viego Spirito Guerriero (leggendario), Naafiri Spirito Guerriero, Shaco Spirito Guerriero, Pyke Spirito Guerriero, Sett Spirito Guerriero, Lux Spirito Guerriero, Jhin Spirito Guerriero, Gwen Spirito Guerriero, Evelynn Spirito Guerriero, Shaco Spirito Guerriero (edizione prestigio) e Pyke Spirito Guerriero (edizione prestigio)

Pass Spirito Guerriero 2023

Esperienza di metagioco nel client: Torneo delle Anime (esclusiva di LoL)

Il Torneo delle Anime è un gioco di lotta incentrato sulle combo e sullo stile che si svolge all'interno del client. I giocatori vestiranno i panni di Samira e otterranno Reputazione giocando partite di LoL; ciò consentirà loro di affrontare nuovi avversari e di sbloccare nuove abilità per il personaggio con cui avanzare ulteriormente nel torneo. L'obiettivo della competizione è di sconfiggere tutti i dieci contendenti e diventare il nuovo campione. I giocatori possono riscattare le ricompense dopo ogni vittoria e sbloccare i livelli di difficoltà Storia ed Esperto, che offrono diversi gradi di sfida adatti a tutti, in base alle abilità di ciascuno e al tempo a disposizione

Su Teamfight Tactics, il titolo più popolare del genere autobattler, arriverà una nuova modalità di gioco, accompagnata da nuovi Strateghi, Mini Campioni, un Pass evento e l'arena Mitica Torneo delle Anime

Strateghi: Mini Gwen, Mini Gwen Spirito Guerriero (mitico)

Arena: Arena Torneo delle Anime

Specie di Mini Leggende: Khat'Sai

Pass evento Spirito Guerriero

Nuova modalità di gioco: Rissa d'anime

Proprio come Favore della sorte durante Gala lunare all'inizio di quest'anno, Rissa d'anime è una modalità di gioco temporanea in arrivo su Teamfight Tactics come parte dell'evento Spirito Guerriero. Questa modalità si svolge in due fasi: la fase di Addestramento, dove i giocatori lotteranno per ottenere Potere dell'anima che potenzierà la loro Corona dell'anima e gli offrirà una maggiore scelta di oggetti, e la fase del Torneo, in cui verranno eliminati dopo un tabellone di scontri al meglio dei tre

Esperienza narrativa nel client (esclusiva di TFT)

Insieme alla modalità di gioco verrà introdotta l'esperienza narrativa all'interno del client, L'arena di Choncc, nella quale campioni e strateghi faranno squadra per prepararsi al Torneo delle Anime. L'arena di Choncc costituisce la prima esperienza nel client di TFT disponibile anche su dispositivi mobili e introduce il primo esclusivo Pass+ evento!

League of Legends: Wild Rift, il MOBA di Riot Games sviluppato per dispositivi mobili, vedrà l'arrivo di sei nuovi aspetti Spirito Guerriero, una sua esperienza narrativa interna al client e una modalità di gioco completamente nuova, sviluppata esclusivamente per questo titolo

Nuova modalità di gioco: Duello Tag

Duello Tag è una nuova modalità di gioco in cui i giocatori devono affrontarsi in uno scontro uno contro uno. Prima di entrare in combattimento, ciascun giocatore seleziona tre campioni e può passare come preferisce da uno all'altro fintantoché non sono in ricarica, dandogli accesso a ogni tipo di combo prima possibile solo con l'aiuto dei compagni di squadra. Il primo giocatore a raggiungere quattro uccisioni sarà il vincitore

Nuovo campione: Nilah, la gioia travolgente

Aspetti: Nilah Spirito Guerriero, Draven Spirito Guerriero, Yasuo Spirito Guerriero, Irelia Spirito Guerriero, Xin Zhao Spirito Guerriero e Draven Spirito Guerriero (edizione speciale)

Pass evento Spirito Guerriero

Esperienza narrativa nel client (esclusiva di WR)

I giocatori vivranno una storia originale ambientata nel mondo di Spirito Guerriero e raccontata principalmente attraverso gli occhi di Draven e Yasuo mentre affrontano il Torneo delle Anime ed esplorano l'Altrove. Giocando partite di Wild Rift, procederanno nella storia di una visual novel che include un minigioco di combattimento per mettere alla prova la loro velocità e la loro precisione. Avanzando nell'evento, i giocatori riceveranno dei gettoni da spendere per acquistare vari articoli nel negozio evento e sbloccheranno la Modalità Arcade, che gli consentirà di giocare a una serie di minigiochi nei panni dei loro campioni preferiti di Spirito Guerriero per ottenere un'emote esclusiva e altro ancora

Sui campi di battaglia di Legends of Runeterra, il premiato gioco di carte digitali, arriveranno un nuovo Pass evento e nuovi contenuti grafici

Aspetti: Nidalee Spirito Guerriero (epico), Viego Spirito Guerriero (epico), Sett Spirito Guerriero (epico), Samira Spirito Guerriero (raro), Jhin Spirito Guerriero (raro), Gwen Spirito Guerriero (raro), Pyke Spirito Guerriero (raro) ed Evelynn Spirito Guerriero

Pass evento Spirito Guerriero

Nuove emote e dorsi per le carte

Dal 20 luglio al 28 agosto, Riot donerà il 20% del ricavato delle vendite di Samira Spirito Guerriero, del pass evento Spirito Guerriero e di tutti i bundle collegati all'evento in League of Legends al Riot Games Social Impact Fund, un fondo benefico sponsorizzato da ImpactAssets. Ecco tutti gli acquisti validi:

Samira Spirito Guerriero (solo aspetto)

Bundle Cacciatrice di taglie impareggiabile

Pass evento Spirito Guerriero

Bundle pass evento Spirito Guerriero

Inoltre, per celebrare l'evento Spirito Guerriero, Riot Games è orgogliosa di presentare Spirito Guerriero: Notte dell'incontro, una diretta con 16 creatori di contenuti che competeranno dentro e fuori dai giochi per aggiudicarsi il titolo di Campione della Notte dell'incontro. L'evento si svolgerà a Los Angeles, California, e verrà trasmesso in diretta su Twitch alle 3:00 CEST di martedì 18 luglio. Continuate a seguire i canali ufficiali di Riot Games per maggiori dettagli.

