Scatti perfetti da cellulare? I consigli di Certideal

L’estate è finalmente entrata nel vivo e come ogni anno, chi al mare chi in montagna, gli italiani sono pronti a fare le valigie e partire. Ma che vacanze sarebbero senza qualche (o tantissime) foto ricordo? E se da una parte c’è sempre qualche amico “fotografo” pronto a insegnarci le pose migliori e catturare scorci mozzafiato, c’è anche chi… per le foto è completamente negato!

Ma diventare professionisti nel mondo di oggi, si può! Ed è più facile di quel che sembra: gli ultimissimi smartphone, dotati di tecnologie fotografiche all'avanguardia, consentono di catturare emozioni e istanti con una nitidezza e vivacità sorprendenti. Per esempio, secondo DxOMark[1] - piattaforma di valutazione delle migliori fotocamere sul mercato - nella top 10 dei migliori device per la qualità fotografica si posiziona l'iPhone 14 che, insieme agli altri modelli Apple, confermano la loro eccellenza superiore nella riproduzione dei colori e nella qualità dei dettagli.

Grazie a tutte le nuove funzionalità avanzate, gli smartphone di oggi rappresentano davvero i compagni di viaggio ideali per immortalare la bellezza dei paesaggi e conservare ogni momento, sia in versione foto che video. Dunque, che siate alla ricerca di una vacanza esotica o desideriate scoprire le meraviglie nascoste di città lontane, un buon device permetterà di scattare foto e video di qualità quasi professionale, catturando l'essenza di ogni luogo visitato e trasformandoci tutti - o quasi - in veri fotografi 2.0!

Ecco allora i consigli di CertiDeal - uno dei principali operatori specializzati in prodotti hi-tech ricondizionati in Italia, tra cui iPhone, Samsung, iPad e Apple Watch - per sfruttare al meglio il proprio cellulare e scattare delle foto da urlo:

Esplora la creatività: tecniche di composizione per scatti unici

Per ricreare prospettive uniche e simmetrie perfette è fondamentale attuare la “regola dei terzi”. Posizionando i soggetti principali o gli elementi di interesse lungo le linee guida che dividono l'immagine in terzi, si creerà una composizione più bilanciata.

Illumina la scena: l'arte di giocare con la luce

La giusta illuminazione fa la differenza nelle foto. Sfruttando ad esempio la luce naturale nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio (la iconica Golden Hour) per ottenere un effetto caldo e morbido. Giocando con ombre e luci per creare atmosfera e contrasto per uno scatto subito instagrammabile.

Metti a fuoco l'essenziale: segreti per scatti nitidi

Il soggetto deve essere correttamente a fuoco. Un suggerimento? La focalizzazione si adegua toccando il display del dispositivo, utilizzando poi la funzione di blocco dell'esposizione e della messa a fuoco sarà possibile mantenere il focus sul punto desiderato.

Bilancia luce ed esposizione: immagini ben equilibrate

Imparare a gestire l'esposizione per ottenere foto bilanciate è uno dei segreti per foto sempre di qualità. Sperimentando con le impostazioni di esposizione sarà possibile trovare il giusto equilibrio tra luci e ombre nelle immagini.

Perfeziona i dettagli: l'arte dell'editing

Dopo lo scatto, il tocco finale alle foto è sicuramente quello di utilizzare app di editing. Regolando luminosità, contrasto, saturazione e applicando filtri per migliorare l'aspetto degli scatti. Tutte disponibili su Apple Store o Android: Adobe Lightroom, Snapseed, VSCO e Afterlight.

Cattura l'essenza del momento: crea ricordi indelebili

Le potenzialità dello smartphone sono infinite e solo sfruttandolo al massimo sarà possibile catturare l'essenza dei momenti speciali. Il segreto? Essere sempre pronti a immortalare ogni istante prezioso per creare ricordi indelebili da condividere con amici e familiari.

